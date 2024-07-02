В доме-памятнике на Леонова во время ремонта нашли декор в стиле модерн (фото)

В доме-памятнике на Леонова во время ремонта нашли декор в стиле модерн (фото)
Фото: пресс-служба Фонда капремонта Калининградской области
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В Калининграде в доме-памятнике, расположенном по адресу улица Леонова, дом № 27, во время ремонта обнаружили декор в стиле модерн. Как сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта, декоративное оформление окон было найдено подрядчиком под слоем штукатурки.

«Разнонаправленные косые полосы вдоль оконных проёмов указывают на стиль модерн, — пояснили в Фонде. — Этот декор был скрыт от глаз человека в течение последних 30 лет, пока не был обнаружен при чистке парогенератором, которая не повредила старинный декор».

Фото: пресс-служба Фонда капремонта Калининградской области

Дом № 27 на улице Леонова, построенный в 1900 году, в марта 2007 года получил статус объекта культурного наследия местного значения. Согласно информации портала Prussia39, архитектурными особенностями объекта являются прямые и лучковые оконные проемы с штукатурными наличниками, картуш над порталом, штукатурка стен восточного фасада в уровне первого этажа под руст, а в уровне второго и третьего этажей — под «шубу».

О начале капремонта в ФКР сообщили в апреле этого года.

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