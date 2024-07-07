В Калининградской области приступили к сбору урожая озимого ячменя

В Калининградской области начался сбор урожая озимого ячменя. Об этом сообщило министерство сельского хозяйства региона на своей странице «ВКонтакте».
В посте говорится, что кампания началась на две недели раньше запланированного времени. Минсельхоз пояснил, что такое решение приняли на фоне ранней весны и жаркого начала лета.
«На сегодняшний день в этом округе собрано уже 220 га ячменя. Это 30% от планируемых объемов. В целом по региону аграрии собрали порядка 4,5 тысяч озимого ячменя. Ячмень выдался отличный! Средняя урожайность — 51 ц/га. PS: по итогам 2023 года Калининградская область стала второй в России по показателям урожайности ячменя с результатом в 48,5 ц/га», — отметило ведомство.В феврале областные власти заявляли, что внутрирегиональная потребность в зерне составляет около 411 тыс. тонн. Урожай зерна в области в 2023 году составил порядка 650 тыс. тонн. При этом минсельхоз отмечал, 2024 году планируется поставить за пределы России более 500 тыс. тонн зерновых, сохранив объем экспорта на уровне 2023 года. Более 90% экспорта приходится на пшеницу. В незначительных объемах регион экспортирует кукурузу и ячмень.