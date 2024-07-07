В Калининградской области приступили к сбору урожая озимого ячменя

В Калининградской области начался сбор урожая озимого ячменя. Об этом сообщило министерство сельского хозяйства региона на своей странице «ВКонтакте».

В посте говорится, что кампания началась на две недели раньше запланированного времени. Минсельхоз пояснил, что такое решение приняли на фоне ранней весны и жаркого начала лета.

«На сегодняшний день в этом округе собрано уже 220 га ячменя. Это 30% от планируемых объемов. В целом по региону аграрии собрали порядка 4,5 тысяч озимого ячменя. Ячмень выдался отличный! Средняя урожайность — 51 ц/га. PS: по итогам 2023 года Калининградская область стала второй в России по показателям урожайности ячменя с результатом в 48,5 ц/га», — отметило ведомство.