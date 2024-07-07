Горвласти: единый проездной билет невозможен из-за соцстандарта

Горвласти: единый проездной билет невозможен из-за соцстандарта
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Транспортные проблемы

Единый проездной билет на общественный транспорт в Калининграде невозможно ввести из-за социального стандарта. Об этом заявила администрация города в комментариях на странице врио губернатора региона Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

Власти отметили, что в Калининграде не наладить беспересадочные перевозки по всему городу из-за планировки с мостами и путепроводами. При этом проблему дополняет серьёзный дефицит водителей.

«В соответствии с социальным стандартом транспортного обслуживания допускается одна пересадка для поездки в любую точку муниципального образования, численность населения которого не превышает 500 тысяч человек», — подчеркнула администрация Калининграда.

Ранее сообщалось, что в Калининграде в 2024 году намерены ввести пересадочный тариф. Городские власти отмечали, что решение планировалось в рамках модернизации маршрутной сети в 2023-2026 годах. При этом администрация хотела уйти от наличной оплаты проезда, оставив возможность расплатиться картой.

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