Горвласти: единый проездной билет невозможен из-за соцстандарта

Единый проездной билет на общественный транспорт в Калининграде невозможно ввести из-за социального стандарта. Об этом заявила администрация города в комментариях на странице врио губернатора региона Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

Власти отметили, что в Калининграде не наладить беспересадочные перевозки по всему городу из-за планировки с мостами и путепроводами. При этом проблему дополняет серьёзный дефицит водителей.

«В соответствии с социальным стандартом транспортного обслуживания допускается одна пересадка для поездки в любую точку муниципального образования, численность населения которого не превышает 500 тысяч человек», — подчеркнула администрация Калининграда.