Горвласти: заслуги Кропоткина, Шипова и Серафима «можно назвать выдающимися»

Председатель Заксобрания Калининградской области Андрей Кропоткин, бывший мэр Калининграда Виталий Шипов и митрополит Балтийский и Светлогорский Серафим получили в торжественной обстановке звания почётных граждан Калининграда. Как сообщает в своём телеграм-канале глава администрация Елена Дятлова, награждение прошло в торжественной обстановке в рамках празднования Дня города.



«Каждый из них имеет свои заслуги перед городом, которые можно назвать выдающимися», — отметила Дятлова.

Она также напомнила, что в Калининграде присваивать звание почетного гражданина города начали с 1965 года. Первыми почетными гражданами стали космонавты Алексей Леонов и Павел Беляев. Этого звания на сегодня удостоены 72 человека.

Звание почётного гражданина присваивают депутаты Горсовета Калининграда. В этом году Городской совет в конце мая присвоил звание трём кандидатам из пяти. Спикер Заксобрания региона Андрей Кропоткин в разговоре с журналистами отметил, что звание почётного гражданина Калининграда для него почтительно и обременительно.

Фото: телеграм-канал Елены Дятловой