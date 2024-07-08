Горвласти: заслуги Кропоткина, Шипова и Серафима «можно назвать выдающимися»

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Председатель Заксобрания Калининградской области Андрей Кропоткин, бывший мэр Калининграда Виталий Шипов и митрополит Балтийский и Светлогорский Серафим получили в торжественной обстановке звания почётных граждан Калининграда. Как сообщает в своём телеграм-канале глава администрация Елена Дятлова, награждение прошло в торжественной обстановке в рамках празднования Дня города.

«Каждый из них имеет свои заслуги перед городом, которые можно назвать выдающимися», — отметила Дятлова.

Она также напомнила, что в Калининграде присваивать звание почетного гражданина города начали с 1965 года. Первыми почетными гражданами стали космонавты Алексей Леонов и Павел Беляев. Этого звания на сегодня удостоены 72 человека.

Звание почётного гражданина присваивают депутаты Горсовета Калининграда. В этом году Городской совет в конце мая присвоил звание трём кандидатам из пяти. Спикер Заксобрания региона Андрей Кропоткин в разговоре с журналистами отметил, что звание почётного гражданина Калининграда для него почтительно и обременительно.

Фото: телеграм-канал Елены Дятловой

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