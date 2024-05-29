Горсовет Калининграда наградил званием почётного жителя города троих кандидатов

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Горсовет Калининграда наградил званием почётного жителя города троих кандидатов

Городской совет депутатов Калининграда присвоил звание почётного жителя трём кандидатам из пяти. Голосование за каждого претендента прошло на заседании в среду, 29 мая. Об этом «Новому Калининграду» рассказали в пресс-службе мэрии.

В результате процедуры почётными жителями Калининграда стали спикер Заксобрания региона Андрей Кропоткин, первый глава городской администрации Виталий Шипов и митрополит Балтийский и Светлогорский Серафим (Владимир Мелконян). За их кадидатуры проголосовали 21, 20 и 21 депутат из 23 соответственно. Глава регионального Союза ветеранов рыбной промышленности Александр Малышев не набрал необходимого количества голосов: 2 из 23.

В прошлом году на звание почётного гражданина Калининграда выдвигались 8 кандидатур. Победителем стал ветеран боевых действий Сергей Сидоренко.

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