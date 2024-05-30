Кропоткин о звании почётного гражданина: почтительно и обременительно

Кропоткин о звании почётного гражданина: почтительно и обременительно
Андрей Кропоткин. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Спикер Заксобрания региона Андрей Кропоткин считает, что звание почётного гражданина Калининграда для него почтительно и обременительно. Об этом он заявил журналистам в четверг, 30 мая.

Парламентарий рассказал, что награждение стало для него неожиданностью. Вместе с почестями такое звание, по его мнению, обременяет депутата: на него больше смотрят и больше от него ждут.

«Это большая ответственность. Очень волнительно. <...> Такое обременение на себя ещё берешь. Ты не можешь делать никаких таких неправильных шагов, ты должен больше <...> уделять внимание каким-то проектам, которые ты раньше не делал, на благо нашего города, на благо наших граждан, потому что сегодня на тебя по-другому уже смотрят твои же друзья, твои же жители. Это сделало для меня определённый отпечаток, я надеюсь, что мне это придаст ещё больше сил, чтобы всем вместе двигаться вперёд и работать на благо нашего города», — отметил Кропоткин.

29 мая горсовет Калининграда в результате тайного голосования выбрал трёх почётных граждан города. Помимо Кропоткина, ими стали также первый глава городской администрации Виталий Шипов и митрополит Балтийский и Светлогорский Серафим (Владимир Мелконян). За их кадидатуры проголосовали 21, 20 и 21 депутат из 23 соответственно. Глава регионального Союза ветеранов рыбной промышленности Александр Малышев не набрал необходимого количества голосов: 2 из 23.

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