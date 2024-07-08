Дом в Железнодорожном собираются украсить витражом с ласточками (фото)

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В поселке Железнодорожном на ул. Коммунистической, 38, появится витраж с ласточками. С давних времён ласточка считается покровительницей дома и олицетворяет вечные человеческие ценности: преданность семье, красоту, перемены к лучшему, любовь, уточнили в телеграм-канале регионального фонда капремонта.

«Изначально жители дома хотели иметь отличительный знак на здании — хаусмарку. Но фасады здания исторически богаты декором и не предполагают размещение хаусмарки. Дом украшают русты, сандрики и арки над окнами, консоли под балконами. Мы решили, что отличительным знаком этого дома станет витраж. Ласточки, изображённые парами, символизируют любовь и верность. Во фрамуге над дверью будут изображены взмывающие ввысь птенцы ласточек, олицетворяющие молодость, свободу и любовь к дому», — рассказали в фонде капремонта.

Мастер Александр Полежаев уже завершает работу над витражами. В ближайшее время их начнут монтировать в дверь.

Фото из телеграм-канала регионального фонда капермонта

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