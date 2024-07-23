Фонд капремонта показал витражи с ласточками в пос. Железнодорожном (фото)

В двери дома по ул. Коммунистической, 38, установили витражи с ласточками. Как пишет телеграм-канал Фонда капремонта, ласточки являются «символами семьи и любви».



«В Железнодорожном появился символ семьи и любви. Установили витраж с ласточками. Там же примерили цветочницы на окна. Покрасим в чёрный и установим на главном и дворовом фасаде», — сообщает ФКР.

О намерении установить витраж с ласточками в этом доме фонд капремонта сообщил в начале июля, отметив, что ласточка «считается покровительницей дома», а также олицетворяет «преданность семье, красоту, перемены к лучшему, любовь».

В фонде также рассказали, что изначально жители дома хотели иметь отличительный знак на здании — хаусмарку. Но фасады здания исторически богаты декором — дом украшают русты, сандрики и арки над окнами, консоли под балконами. В фонде решили, что отличительным знаком этого дома станет витраж работы Александра Полежаева.

Фото из телеграм-канала регионального фонда капремонта