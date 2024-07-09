Ректора БФУ и его зама подозревают в присвоении 18 млн рублей (дополнено)

Ректор БФУ Александр Федоров задержан вместе со своим заместителем. Оба сотрудника университета подозреваются в присвоении денежных средств в особо крупном размере.Об этом сообщает пресс-служба федерального Следкома.



«Следственными органами СК России по Калининградской области в отношении ректора Балтийского федерального университета имени Канта Александра Федорова и его заместителя Елены Мялкиной возбуждено уголовное дело, — сообщает пресс-служба ведомства. — Они подозреваются в присвоении и растрате денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения».

В Следственном комитете добавили, что, по версии следствия, с февраля 2022 по июнь 2024 подозреваемые, благодаря разработанной и реализованной ими незаконной схеме денежных поощрений подчиненных работников, присвоили свыше 18 миллионов рублей.

В прокуратуре Калининградской области сообщили, что, по предварительной информации, в 2022-2024 годах ректор вуза «незаконно издавал приказы о выплате работникам единовременных доплат за интенсивность труда».

«В дальнейшем проректор учебного заведения осуществляла сбор указанных доплат, которые передавала руководителю образовательного учреждения», — сообщили в прокуратуре.

Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области.

Отметим, что Федоров возглавлял в университете комиссию по противодействию коррупции, а Елена Мялкина являлась членом этой комиссии.

Во вторник, 9 июля, в калининградских анонимных телеграм-каналах распространили фото ректора БФУ имени Канта Александра Федорова на фоне большого количества денежных купюр (всего на столе было около 650 тысяч рублей).

Ранее в следственном управлении СК РФ по Калининградской области и областной прокуратуре от комментариев отказывались. В пресс-службе Калининградского областного суда «Новому Калининграду» пояснили, что следователи пока не обращались за избранием меры пресечения для ректора.