Ректора БФУ и его зама подозревают в присвоении 18 млн рублей (дополнено)

Ректора БФУ и его зама подозревают в присвоении 18 млн рублей (дополнено)
Фото: телеграм-канал Александра Федорова
Продолжение: Следком опубликовал видео задержания ректора БФУ и его заместителя (видео)
Все новости по теме: Коррупция

Ректор БФУ Александр Федоров задержан вместе со своим заместителем. Оба сотрудника университета подозреваются в присвоении денежных средств в особо крупном размере.Об этом сообщает пресс-служба федерального Следкома.

«Следственными органами СК России по Калининградской области в отношении ректора Балтийского федерального университета имени Канта Александра Федорова и его заместителя Елены Мялкиной возбуждено уголовное дело, — сообщает пресс-служба ведомства. — Они подозреваются в присвоении и растрате денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения».

В Следственном комитете добавили, что, по версии следствия, с февраля 2022 по июнь 2024 подозреваемые, благодаря разработанной и реализованной ими незаконной схеме денежных поощрений подчиненных работников, присвоили свыше 18 миллионов рублей.

В прокуратуре Калининградской области сообщили, что, по предварительной информации, в 2022-2024 годах ректор вуза «незаконно издавал приказы о выплате работникам единовременных доплат за интенсивность труда».

«В дальнейшем проректор учебного заведения осуществляла сбор указанных доплат, которые передавала руководителю образовательного учреждения», — сообщили в прокуратуре.

Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области.

Отметим, что Федоров возглавлял в университете комиссию по противодействию коррупции, а Елена Мялкина являлась членом этой комиссии. 

Во вторник, 9 июля, в калининградских анонимных телеграм-каналах распространили фото ректора БФУ имени Канта Александра Федорова на фоне большого количества денежных купюр (всего на столе было около 650 тысяч рублей).

Ранее в следственном управлении СК РФ по Калининградской области и областной прокуратуре от комментариев отказывались. В пресс-службе Калининградского областного суда «Новому Калининграду» пояснили, что следователи пока не обращались за избранием меры пресечения для ректора.

Дополнено: Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное следственное управление СК РФ, суд изберет меру пресечения ректору БФУ Федорову и его заместителю Елене Мялкиной лишь 10 июля.  

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