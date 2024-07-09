Следком опубликовал видео задержания ректора БФУ и его заместителя (видео)

Следком опубликовал видео задержания ректора БФУ и его заместителя (видео)
Фото: скриншот оперативной съемки
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Пресс-служба Следственного комитет РФ опубликовала видео задержания ректора БФУ Александра Федорова и его заместителя Елены Мялкиной, подозреваемых в присвоении денежных средств в особо крупном размере. В ролике демонстрируется момент, где оперативники показывают следы от меченых купюр на руках сотрудников университета.

«Следственными органами СК России по Калининградской области в отношении ректора Балтийского федерального университета имени Канта Александра Федорова и его заместителя Елены Мялкиной возбуждено уголовное дело, — сообщала ранее пресс-служба ведомства. — Они подозреваются в присвоении и растрате денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения».

В Следственном комитете добавляли, что, по версии следствия, с февраля 2022 по июнь 2024 подозреваемые, благодаря разработанной и реализованной ими незаконной схеме денежных поощрений подчиненных работников, присвоили свыше 18 миллионов рублей.

Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области.

Во вторник, 9 июля, в калининградских анонимных телеграм-каналах распространили фото ректора БФУ имени Канта Александра Федорова на фоне большого количества денежных купюр.

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