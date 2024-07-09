Задержанного под Славском с тремя тушами лосей намерены судить

В Славском районе направлено в суд дело местного жителя, подозреваемого в незаконной охоте с причинением особо крупного ущерба. Как сообщает пресс-служба Калининградской областной прокуратуры, обвинительное заключение по уголовному делу (ч. 2 ст. 258 УК РФ) утверждено прокуратурой Славского района в отношении 32-летнего жителя поселка Ясное.



«По версии следствия, в ноябре 2023 года обвиняемый и его знакомый осуществляли незаконную охоту на лосей на территории государственного природного заказника „Дюнный“, — пояснили в пресс-службе ведомства. — Передвигаясь на автомобиле, они выследили трех лосей, после чего обвиняемый произвел по ним выстрелы из охотничьего ружья. После этого мужчины попытались скрыться на автомобиле, однако были задержаны сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области».

В пресс-службе облпрокуратуры «Новому Калининграду» пояснили, что, по версии следствия, стрелял по лосям один из задержанных, а горло животным перерезал его знакомый. В отношении второго фигуранта все еще ведется расследование — уголовное дело выделено в отдельное производство.

«Ущерб, причиненный государству в лице регионального министерства природных ресурсов и экологии, оценивается в размере 240 тыс. рублей», — добавили в ведомстве.