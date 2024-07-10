Калининградским самокатерам с когнитивными нарушениями намерены снизить скорость

В Калининграде пользователей электросамокатов намерены тестировать на скорость когнитивных реакций. Пока это коснется только кикшеринга Whoosh, анонсировавшего новый эксперимент, который, по задумке владельцев проката, будет склонять пользователей к аккуратному вождению.



«Новинка будет применяться в вечернее время или в периоды повышенной интенсивности движения, — пояснили в пресс-службе сервиса. — Для этого приложение предложит короткий тест. Он выявит скорость реакции, внимательность и, как следствие, готовность к аккуратному вождению самоката в текущий момент».

«Новому Калининграду» в компании подтвердили, что новая опция запущена во всех городах присутствия сервиса.

«Тест на реакцию в нашем приложении — один из способов вытащить человека из собственных мыслей и напомнить о том, что сейчас ему предстоит взять на себя ответственность и полностью сосредоточиться на управлении электросамокатом», — пояснила представитель компании.

В случае, если пользователь не сможет пройти тест (использоваться будут тесты Шульте и Струпа), сервис временно снизит скорость его поездок до нижнего комфортного предела — 15 км/ч. Пользователь может отказаться от прохождения теста — в таком случае сервис также ограничит скорость.

В середине июня калининградские власти в связи с участившимися жалобами на самокатеров рассказали, куда следует жаловаться на пользователей кикшеринга.

«В Телеграм появился единый бот @Samokat_ru_bot, через который можно оставлять жалобы на прокатные самокаты. В том числе он работает в Калининграде с фирмами Urent и Whoosh. Чтобы сигнализировать о нарушении к сообщению требуется прикрепить фото или видеодоказательства (желательно чтобы был виден номер самоката), а также сообщить время и место, где оно зафиксировано», — пояснили в мэрии.

Как уточняли горвласти, к нарушениям относятся опасное вождение, езда вдвоём или втроём, в том числе с ребёнком, движение по дороге среди автомобилей, неаккуратная парковка, порча самоката или проезд пешеходного перехода на самокате. Также отмечается, что на сегодня штрафы в отношении самокатчиков-нарушителей достигают 150 тысяч рублей.