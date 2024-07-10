В Калининградской области нашли место падения самолета из эскадрильи «Москва» (фото)

В Калининградской области, недалеко от польской границы, поисковикам удалось найти место падения самолета из знаменитой эскадрильи «Москва». Как сообщил «Новому Калининграду» руководитель поискового отряда «Совесть» Руслан Хисамов, фрагменты одномоторного истребителя-бомбардировщика Як-9Л были найдены у поселка Липовка Мамоновского городского округа.



«Работы на месте падения самолета мы проводили в течение трех недель, — сообщил Хисамов. — Вместе с обломками нам удалось найти костные останки летчика, фрагменты его личных документов, пистолет ТТ, орден Отечественной войны 2-й степени, погоны и фрагменты амуниции».

Фото предоставлено Русланом Хисамовым

По словам Хисамова, предположительное имя летчика удалось установить по документам и фрагменту газеты со стихами его брата, Исаака Рубина. Точные же данные были установлены по номеру награды. Таким образом, это самолет гвардии старшего лейтенанта Льва Вениаминовича Певзнера, который был сбит 27 марта 1945 года вражеской зенитной артиллерией и горящий упал на окраине поселка Грюнвальде (сегодня Липовка), расположенного севернее поселка Рефельд (сегодня польские Гшехотки).

«Сейчас идут необходимые процедуры, — добавил Хисамов. — Останки летчика мы передали на экспертизу в Следственный комитет. Туда же передано табельное оружие. Если выяснится, что пистолет еще можно использовать, к сожалению, его уже нельзя будет использовать для экспонирования в музее. По закону, его необходимо будет утилизировать».

Отметим, что память летчика на данный момент увековечена на мемориальной табличке братской могилы советских воинов в поселке Свобода Черняховского округа.

Лев Певзнер и фрагмент стихотворения, написанного его братом. Фото предоставлено Русланом Хисамовым

По мнению поисковиков, сделано это было без захоронения останков.

«Скорее всего, это воля командира, — предполагает Руслан Хисамов. — Если бы летчик числился пропавшим без вести, его родственники не получали бы в свое время необходимых выплат».