Пилот именной «птицы»: кем был и как погиб летчик эскадрильи «Москва» (фото)

На границе Калининградской области и Польши поисковики обнаружили место падения самолета знаменитой авиаэскадрильи «Москва» (ее самолеты построили на средства трудящихся столицы и передали летчикам 168-го полка 13 июня 1944 года в подмосковных Химках). Как сообщил «Новому Калининграду» руководитель поискового отряда «Совесть» Руслан Хисамов, фрагменты одномоторного истребителя-бомбардировщика Як-9Л были найдены у поселка Липовка Мамоновского округа, расположенного севернее польского поселка Гжехотки. По данным поисковиков, сейчас удалось установить не только личность погибшего летчика, но и связаться с его родственниками.



«Работы на месте падения самолета мы проводили в течение трех недель, — рассказал Хисамов. — Вместе с обломками нам удалось найти костные останки летчика, фрагменты его личных документов, пистолет ТТ, орден Отечественной войны 2-й степени, погоны и части амуниции».

Фото предоставлены Русланом Хисамовым

По словам Хисамова, предположительное имя летчика удалось установить по фрагментам документов, точные же данные были получены из архива Минобороны — по номеру награды. Таким образом, с большой долей вероятности за штрувалом самолета находился гвардии старший лейтенант Лев Вениаминович Певзнер.

Согласно журналу боевых действий полка, 27 марта 1945 года самолет командира звена 168-го истребительного авиационного полка, старшего лейтенанта Льва Певзнера, был сбит огнем зенитной артиллерии противника, загорелся и упал в километре севернее Рефельда (немецкое название поселка Гжехотки).

Среди личных вещей летчика калининградские поисковики нашли обрывок газеты со стихами его двоюродного брата Исаака Рубина. К слову, племянник Исаака, Валерий Рубин, в 2015 году опубликовал в «Живом Журнале» отредактированные воспоминания своего дяди. «Новый Калининград» цитирует несколько фрагментов, касающихся Льва Певзнера.

«В третьем классе я заболел менингитом и полностью потерял слух, — вспоминал Рубин. — Привык, приспособился. Рядом были родители, учителя, ребята. Лева больше других сидел со мной над задачками: трудно давалась математика».

«1940 год. [...] С Левой мы переписывались. Он сообщал, что поступил в летную школу в городе Борисоглебске. Помню, в одном из писем была такая строчка: „Если бы ты знал, как хорошо в воздухе!“»

«Лишь в 1943 году, уже на втором курсе факультета журналистики Уральского университета им. М. Горького, узнал через родных, что Лева воюет на истребителе-бомбардировщике. Меня же по инвалидности на фронт не брали...»

Рубин в своих записях приводит и письмо Льва Певзнера, отправленное в июне 1944 года сестре Сарре: «Снова был в Москве. Получил там себе „птичку“, на которой начинаю действовать. Птица именная — называется „Москва“, подарок от Моссовета. Постараюсь вместе со своими ребятками оправдать эту высокую честь... Артисты московские тоже шефствуют над нами... приобрели на свои средства для нас хороших „птичек“. Думаю, для фрицев сумеют что-нибудь спеть на похоронную тему».

Исаак Рубин до конца войны не знал о гибели брата, а 20 мая 1945 года родителям летчика пришло письмо из воинской части № 29601, где сообщались последние подробности.

Фото предоставлены Русланом Хисамовым

«... Вы уже знаете о судьбе старшего лейтенанта Певзнера Льва Вениаминовича, который в сражениях с немецко-фашистскими захватчиками проявил мужество и отвагу, погиб как верный сын Родины, защищая ее честь и независимость... Мы знаем, что вы тяжело переживаете утрату своего сына, но нелегко переживаем и мы преждевременную смерть Левы, любимца всего личного состава части и отличного летчика-истребителя». Далее в письме говорилось, что Лева «сделал много боевых вылетов на бомбардировку и штурмовку противника, отлично выполняя любое задание командования. Его боевые заслуги оценены правительством орденами „Отечественной войны“ I и II степеней». Позднее до семьи дошла информация, что в поселке Свобода Калининградской области (там находится братская могила, на мемориальной табличке которой увековечена память летчика) открыт стенд, посвященный Льву Певзнеру.

После того, как поисковые работы на месте обнаружения завершились, и было точно установлено, что в братской могиле поселка Свобода нет останков Певзнера, Руслан Хисамов предположил, почему решено было увековечить его память без захоронения тела.

«Скорее всего, это воля командира, — полагает Руслан Хисамов. — Если бы летчик числился пропавшим без вести, его родственники не получали бы в свое время необходимых выплат».

Других родственников Певзнера сумел разыскать член поискового отряда «Совесть» Геннадий Полубедов, живущий в Пятигорске и работающий «на удаленке», помогая в сложных расследованиях.

«Подтвердилось, что у погибшего летчика своей семьи и потомков не имелось. Была у него лишь одна родная сестра — Певзнер Сарра Вениаминовна. На следующей неделе домой в Москву вернется внук двоюродной сестры летчика Юрий Михайлович С. (фамилия не указана по желанию родственников — прим. „Нового Калининграда“), с ним мы займемся выяснением перспективы его участия в будущем торжественном захоронении Льва Певзнера, в котором на эту минуту ни я, ни он, ни другие найденные родственники уже сомнений не имеют. Контакт у меня есть также с детьми других, ныне покойных его родственников. Это Майя Ильинична Л., Борис Лазаревич С. и его брат Михаил — все они живут за границей и приходятся летчику двоюродными племянниками».

С фотографиями летчика, как оказалось, проблем также нет — их еще в 1985 году привезла в школу поселка Свобода Сарра Певзнер.

Фото предоставлены родственниками Льва Певзнера

С биографической информацией Полубедову помогла директор районной библиотеки города Жуковка Брянской области Валентина Гришенок. Именно в Жуковке Лев Певзнер окончил школу, оттуда он уехал учиться в летную школу в Борисоглебск. В Жуковке же похоронены его родители Вениамин и Фруза.

На данный момент, как добавляет Руслан Хисамов, останки летчика переданы на экспертизу в Следственный комитет. Туда же передано табельное оружие.

«Если выяснится, что пистолет еще можно использовать, к сожалению, его уже нельзя будет экспонировать в музее. По закону, его необходимо будет утилизировать. В регионе его деактивировать почему-то нет возможности. Такие сейчас правила, и с ними давно пора что-то решать на законодательном уровне», — добавляет Хисамов.

Напомним, что в апреле этого года поисковики отрядом «Совесть» сообщили «Новому Калининграду», что обнаружили места падения трех самолетов, которые с большой вероятностью воевали в составе 909-го истребительного авиационного полка «Малый Театр Фронту». Как сообщил «Новому Калининграду» руководитель поискового отряда «Совесть» Руслан Хисамов, последним в минувшие выходные был найден истребитель Як-9Б (эта модель самолета в том числе могла сбрасывать бомбы) в районе поселка Цветное Балтийского округа.

Текст: Иван Марков / Новый Калининград, фото предоставлены Русланом Хисамовым и родственниками Льва Певзнера