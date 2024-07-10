Госдума одобрила введение штрафов для самокатчиков в первом чтении

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Госдума в первом чтении приняла проект о штрафах для пользователей электросамокатов, нарушающих ПДД. Ответственность будет предусмотрена за превышение скорости, неправильное движение по проезжей части, оставление места ДТП, пьяное вождение и отказ от прохождения медосвидетельствования, сообщает «Коммерсант».

Предполагается введение штрафов за превышение скорости на 5-10 км/ч на сумму от 500 до 800 рублей, на 10–15 км/ч — от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб., на 15–20 км/ч — от 3 тыс. до 3,5 тыс. руб., за более 20 км/ч — от 4 тыс. до 5 тыс. руб. «Движение на самокате или велосипеде по проезжей части приравняют к нарушению ПДД, за что грозит штраф от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб. Водителям электросамокатов или велосипедов, нарушивших ПДД, грозит штраф от 2 тыс. до 5 тыс. руб., если это привело к причинению легких травм, если вред средней тяжести — от 10 тыс. до 15 тыс. руб», — следует из проекта. За перевозку ребёнка штраф составит до 5 тыс. рублей.

Самый большой штраф нужно будет заплатить за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

Ранее, 8 июня в Калининграде двое подростков, передвигающихся на одном самокате, допустили наезд на коляску с 3-месячным ребёнком. В результате происшествия младенец и один из водителей получили травмы. В СУ СК России по Калининградской области возбудили уголовное дело по факту травмирования младенца.



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