Два месяца СИЗО: как ректору БФУ Александру Фёдорову избрали меру пресечения

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В среду, 10 июля, Ленинградский районный суд избрал меру пресечения на время следствия ректору Балтийского федерального университета имени И. Канта Александру Фёдорову. Руководителя вуза подозревают в растрате в особо крупном размере. Вместе с ним под уголовное дело попала его заместитель Елена Мялкина. О задержании ректора стало известно во вторник, 9 июля. На заседании суда побывал корреспондент «Нового Калининграда».

Процесс начался с задержкой на полчаса. Ещё до 10:00 (в это время должно было начаться заседание) два человека, лица которых были закрыты масками, провели Александра Федорова по коридору, завели в зал суда и закрыли буквально на несколько секунд в специальной кабине-аквариуме для подсудимых. «Проходку» ректора, который шёл всё это время с руками за спиной, снимали на фото, видеокамеры и телефоны представители калининградских СМИ. Когда журналисты и представители силовых структур сделали нужные им кадры с разных ракурсов, подследственного снова увели. В зал суда он вернулся спустя 30-40 минут, когда началось заседание.

Представитель регионального управления Следственного комитета Виктория Кабанова рассказала, что уголовное дело о растрате возбудили в понедельник, 8 июля. Александра Фёдорова задержали в главном корпусе университета на улице Александра Невского, 14, поздно вечером — в районе 23 часов.

В соответствии с уставом БФУ Фёдоров имел полномочия премировать сотрудников вуза, однако себе премии выписывать не мог. Поэтому, по версии следствия, он решил привлечь «в качестве пособника преступных действий» своего заместителя, проректора по экономике и развитию университета Елену Мялкину. Следователь рассказала, что по замыслу ректора на неё возлагались обязанности собирать часть премий с узкого круга отмеченных людей и передавать деньги Александру Фёдорову. Мялкина готовила «незаконные служебные записки, на основании которых подобранным ею работникам начислялись единовременные доплаты за интенсивность труда. Полученные таким образом денежные средства указанные работники должны были передавать Фёдорову через Мялкину».

Как утверждает следствие, свой план ректор озвучил заместителю в период с конца июля 2020 по февраль 2022 года, она согласилась и начала представлять руководителю университета кандидатуры для стимулирующих выплат. После утверждения кандидатур и подготовки служебных записок Фёдоров премировал сотрудников. Выплаты производились в период с 15 февраля 2022 по 26 июня 2024 года «на общую сумму в 18 млн 607 тыс. 500 рублей».

8 июля ректор получил очередную часть денег. В 22:26 его задержали сотрудники регионального УФСБ. На руках Александра Фёдорова они обнаружили следы аэрозоля, которым незадолго до передачи опрыскали деньги. Согласно заявлениям следствия, Фёдоров незаконно забирал все средства, которые выписывал в качестве премий. В конце своей речи представитель следствия заявила, что максимальное наказание по ч. 4 ст. 160 УК РФ за растрату в особо крупном размере предусматривает 10 лет заключения.







С позицией, озвученной Викторией Кабановой, согласился и прокурор Артём Курков. Он отметил, что Фёдоров не проживает по месту временной регистрации в Калининграде и знает имена всех свидетелей, из-за чего может надавить на них. Более того, по мнению гособвинения, руководитель университета может уничтожить доказательства против себя. С такой аргументацией Курков попросил суд удовлетворить иск и заключить ректора БФУ под стражу на время следствия.

Александр Фёдоров не стал отвергать доводы следователя. Но рассказал, что заключение под стражу может стать ударом для его тяжелобольных родителей, живущих в Нижнем Новгороде. По его заявлениям, он в ближайшее время готовился переехать в свой собственный дом в Московском районе Калининграда, который приобрёл в 2020 году в ипотеку. Помимо этого, у него на иждивении находится сын, который сейчас учится в НИУ ВШЭ в Москве на платной основе. Заключение под стражу, по словам ректора, поставит его родных в «тяжёлое положение». «Я нахожусь под санкциями в рамках поддержки СВО, въезд в зарубежные страны мне запрещён», — добавил ещё один аргумент в свою пользу Александр Фёдоров, отметив невозможность скрыться от следствия.

Адвокат ректора Анастасия Резникова поддержала слова Фёдорова. Она отметила заслуги подзащитного, который является доктором философских наук, профессором, которого не раз отмечали за профессиональные заслуги в калининградском Заксобрании и правительстве области, наградили званием почётного работника сферы образования России за его вклад в развитие науки региона. Помимо этого, Резникова приобщила к делу справки о болезни отца Фёдорова и учёбе его сына в Высшей школе экономики в Москве, выписки из ЕГРН. Также она напомнила, что ректор БФУ является действующим членом Совета при президенте России по науке и образованию.

«За прошедшие четыре года университет при грамотной политике Фёдорова Александра Александровича, несмотря на значительные внешние трудности, продемонстрировал рост по всем научно-образовательным показателям. Впервые в своей истории БФУ имени Канта стал исполнителем проектов по четырём ключевым федеральным программам развития науки, укрепил свои позиции в национальном и международном рейтингах. Созданная и реализуемая под руководством Фёдорова программа развития университета позволила БФУ имени Канта совершить прорыв. Два года подряд БФУ имени Канта входит в первую группу университетов-участников программы стратегического академического лидерства „Приоритет 2030“. Трансформации в области образования, инициированные Александром Александровичем, его многолетний педагогический и научный опыт позволили университету войти в число вузов, реализующих пилотный проект по созданию новой модели образования в РФ. Именно Фёдоров инициировал проект по созданию кампуса мирового уровня, интеллектуальное пространство будущего „Кампус Кантиана“, реализующийся форсированными темпами в соответствии с графиком», — рассказала защитник подозреваемого и отметила, что ректор уделял большое внимание социальной поддержке студентов и их патриотическому воспитанию. Характеристику на Фёдорова подготовил его заместитель по административным делам и взаимодействию с властью Евгений Чернышёв.





«Людей, которые являются свидетелями по делу, я либо не знаю, либо знаю очень мало. За пять лет работы в БФУ с некоторыми из них не общался ни разу либо общался один раз в присутствии других людей. Оказывать давление на свидетелей или препятствовать следствию я намерений не имею. Наоборот, готов оказывать всяческую поддержку следствию и сотрудничество с органами», — сказал ректор университета. Резникова добавила, что домашний арест является также мерой пресечения с изоляцией от общества. К тому же руководить университетом, равно как и заниматься преступной деятельностью, дома Фёдоров не сможет — у него не будет связи с окружением. Эти доводы СК и прокуратура отвергли и попросили суд о заключении под стражу.

К суду приобщили также протоколы допроса свидетеля. В их число вошли директор аналитического центра БФУ им. Канта Наталья Баринова, рассказавшая о способах начисления стимулирующих выплат, руководитель группы финансово-экономического сопровождения исполнения бюджета Алёна Кузнецова и глава финансово-аналитической службы университета Елена Соболь. После получасового совещания судейская коллегия вынесла решение: поместить ректора Фёдорова под стражу на время следствия на два месяца до 8 сентября 2024 года. Сам ректор заявил, что попытается обжаловать приговор.

В правительстве Калининградской области заявили, что власти продолжают взаимодействие с БФУ им. Канта в рабочем режиме. «Уверены, что никаких сбоев или перерывов в этой работе не произойдёт. Продолжается текущая деятельность и реализация новых проектов вуза, прежде всего таких как строительство кампуса „Кантиана“. Сейчас с Минобрнауки России ведутся переговоры о кандидатуре нового ректора БФУ», — заявила позицию регионального правительства и.о. начальника пресс-службы Виктория Алтухова.

Текст: Михаил Кочин, фото: «Новый Калининград»