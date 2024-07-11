Калининградец пытался вывезти из Литвы слишком много пива (фото)

Фото: пресс-служба Калининградской областной таможни

Калининградец пытался вывезти с территории Литвы алкогольную продукцию в размере, превышающем разрешённую норму в шесть раз. Об этом сообщила пресс-служба Калининградской областной таможни.



«На таможенный пост МАПП Чернышевское с территории Литовской Республики прибыл грузовой автомобиль под управлением гражданина РФ. Транспортное средство было направлено на таможенный осмотр с использованием мобильного инспекционно-досмотрового комплекса (МИДК), в результате чего в инструментальном отсеке (палетнице) был обнаружен незадекларированный товар», — говорится в сообщении.

В ходе последующего таможенного досмотра инспекторы установили, что россиянин вёз в регион пиво: 48 бутылок по 0,25 литра каждая и 16 металлических банок по 0,44 литра — всего 19,04 литра общим весом 26,8 кг.

Одно физическое лицо, достигшее совершеннолетия, может ввезти на таможенную территорию Евразийского экономического союза не более 5 литров алкогольной продукции, а без декларирования и уплаты таможенных пошлин и налогов — не более 3 литров, напомнили в таможне.

Пиво изъяли, а в отношении владельца товара возбудили дело об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ.