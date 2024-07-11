В Калининградской области подвели итоги монетной недели

В Калининградской области подвели итоги всероссийской акции «Монетная неделя». Калининградцы принесли в банки, чтобы обменять или зачислить на свои счета, более 288 тыс. монет разных номиналов на сумму более 1,5 млн рублей. Их общий вес составил около 1,2 тонны, сообщили в региональном отделении Северо-Западного главного управления Центробанка.



Калининградцы приносили в банки монеты разных номиналов — и копейки, и рубли. Больше всего было 10-рублёвых монет — почти 125,6 тыс. штук. Сдавали мелочь не только в Калининграде, но и практически во всех муниципалитетах области. Самыми активными в банке назвали жителей Балтийска и Гурьевска.

«Монеты обладают большей износостойкостью, чем бумажные деньги, поэтому их можно использовать в течение длительного времени. Важно, чтобы монеты возвращались в оборот, а не оседали в копилках и кошельках. Это позволяет сократить расходы на их чеканку. Надеемся, что калининградцы примут такое же активное участие в следующей Монетной неделе», — отметил управляющий отделением по Калининградской области Северо-Западного ГУ Банка России Евгений Малый.