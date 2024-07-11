Минобрнауки РФ назначило врио ректора БФУ им. Канта

Врио ректора Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта стал Максим Дёмин. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Министерство образования и науки Российской Федерации в четверг, 11 июля.

Дёмин — кандидат физико-математических наук, выпускник МИФИ. Согласно официальному сайту калининградского вуза, он является проректором по научной работе. В БФУ им. Канта Дёмин пришёл в 2016 году на пост заместителя директора департамента по научной работе. По сообщениям университета, он является автором 28 научных публикаций в журналах, входящих в перечень Scopus, автор шести патентов и свидетельств о госрегистрации, обладатель трёх грантов научных фондов, владеет английским языком на уровне В2, имеет памятную медаль «К 75-летию Калининградской области». В Минобрнауки РФ «Новому Калининграду» подтвердили назначение Максима Дёмина на пост ректора БФУ им. И. Канта.

Во вторник пресс-служба федерального Следственного комитета сообщила, что ректор БФУ Александр Федоров задержан вместе со своим заместителем Еленой Мялкиной. По версии следствия, с февраля 2022 по июнь 2024 подозреваемые, благодаря разработанной и реализованной ими незаконной схеме денежных поощрений подчиненных работников, присвоили свыше 18 миллионов рублей.

В прокуратуре Калининградской области сообщили, что, по предварительной информации, в 2022-2024 годах ректор вуза «незаконно издавал приказы о выплате работникам единовременных доплат за интенсивность труда». «В дальнейшем проректор учебного заведения осуществляла сбор указанных доплат, которые передавала руководителю образовательного учреждения», — добавили в прокуратуре.

Решение о возбуждении уголовного дела было принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области. В среду, 10 июля, суд арестовал на время следствия Александра Фёдорова и его заместителя Елену Мялкину.