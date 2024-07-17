Ректору БФУ Фёдорову и его заместителю предъявили обвинения по статье о растрате

Ректору БФУ Фёдорову и его заместителю предъявили обвинения по статье о растрате
Фото: Новый Калининград
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Ректору Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Александру Фёдорову и его заместителю Елене Мялкиной предъявили обвинения по статье о растрате. Об этом «Новому Калининграду» рассказали в следственном управлении СК РФ по Калининградской области в среду, 17 июля.

По словам пресс-службы ведомства, руководителям университета предъявили обвинения с разницей в один день: Мялкиной — во вторник, 16 июля, Фёдорову — в среду. До этого они были подозреваемыми по ч. 4 ст. 160 УК РФ в растрате 18,6 млн рублей. По этой статье им грозит до 10 лет лишения свободы.

При этом Мялкина подала апелляцию на решение Ленинградского районного суда. Напомним, на прошлой неделе её заключили под стражу на время следствия, как и Фёдорова.

«Рассмотрение апелляционной жалобы на постановление Ленинградского районного суда, которым в качестве меры пресечения в отношении проектора БФУ им. И. Канта Елены Мялкиной было избрано заключение под стражу, назначено на завтра, на 9:30 в Калининградском областном суде», — рассказали «Новому Калининграду» в пресс-службе Облсуда. Её присутствие на суде будет обеспечено посредством видеосвязи.

Против Александра Фёдорова и проректора Елены Мялкиной возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Растрата, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере», ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ «Пособничество в растрате».

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Во вторник, 9 июля, пресс-служба федерального Следственного комитета сообщила, что ректор БФУ Александр Федоров задержан вместе со своим заместителем. По версии следствия, с февраля 2022 по июнь 2024 подозреваемые, благодаря разработанной и реализованной ими незаконной схеме денежных поощрений подчиненных работников, присвоили свыше 18 миллионов рублей.

В прокуратуре Калининградской области сообщили, что, по предварительной информации, в 2022-2024 годах ректор вуза «незаконно издавал приказы о выплате работникам единовременных доплат за интенсивность труда». «В дальнейшем проректор учебного заведения осуществляла сбор указанных доплат, которые передавала руководителю образовательного учреждения», — добавили в прокуратуре.

Решение о возбуждении уголовного дела было принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области.

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