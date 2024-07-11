Калина: орнитологи препятствуют реализации инвестпроекта на Куршской косе

Калина: орнитологи препятствуют реализации инвестпроекта на Куршской косе
Иллюстрация: сайт администрации Зеленоградского муниципального округа
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Директор национального парка «Куршская коса» Анатолий Калина заявил, что сотрудники биостанции «Рыбачий» препятствуют реализации инвестиционного проекта по строительству международного пассажирского речного пункта пропуска, оградительного мола и гостинично-рекреационного комплекса в поселке Рыбачий Зеленоградского округа.

Судя по протоколу рабочего совещания, инициированного администрацией национального парка «Куршская коса», (под ним стоит подпись Калины), директор нацпарка указал, что позиция Зоологического института Российской академии наук, касающаяся негативного воздействия на орнитофауну в периоды миграции, ссылается на данные 1970-х и 1980-х годов, а потому «устарела».

«Сотрудники биостанции „Рыбачий“ отказываются конструктивно работать над проектом», — говорится в протоколе.

Отметим, что еще в феврале этого года эксперты ЗИН РАН заявляли, что окна высотных зданий — основная причина гибели птиц, мигрирующих в ночное время.

«Попадая в освещенное пространство возле окон во время миграционного полета, птицы долго не могут вылететь из него, что часто приводит к столкновениям с окнами и их гибели, — говорилось в обращении ученых. — Массовая гибель птиц ночью происходит в основном в условиях плохой видимости, таких как дождь, туман или низкая облачность. Эти погодные явления, характерные для юго-восточного побережья Балтики, приводят к дезориентации птиц. Возведение высотных жилых комплексов в основании Куршской косы, в Зеленоградске, уже привело к регулярной и массовой гибели перелетных птиц. Строительство многоэтажных зданий на участках, непосредственно прилегающих к центральной части Куршской косы, в месте наибольшей концентрации мигрирующих птиц, неизбежно вызовет еще более массовую гибель птиц, которая будет бросаться в глаза всем жителям и посетителям пос. Рыбачий, в том числе гостям гостинично-рекреационного комплекса».

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