Угроза массовой гибели птиц: эксперты против проекта застройки на Куршской косе

Масштабная по меркам Куршской косы застройка в поселке Рыбачьем может стать причиной массовой гибели пернатых. Причина — новые здания будут находиться на Беломоро-Балтийском миграционном пути птиц. Об этом «Новому Калининграду» сообщила ответственный секретарь «Экспертного совета по заповедному делу» Татьяна Честина, которая подкрепила свое мнение подписями авторитетных российских биологов и экологов. О том, какие угрозы несет с собой будущее строительство и как к нему относится руководство нацпарка — в нашем материале.



В письме, направленном на имя министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова, эксперты напоминают, что Куршская коса — основное направление Беломоро-Балтийского пути миграции птиц. Через него в течение весенней и осенней миграции ежегодно мигрируют свыше 20 млн птиц разных видов. Для них коса — «своего рода мост на трассе перелета», отмечается в документе.

О планах строительства в Рыбачьем еще в сентябре прошлого года сообщал портал «Руград», который выяснил, что строительством собирается заняться компания «Спецавтотранс». Компания была намерена насыпать искусственный полуостров в Куршском заливе площадью 7,9 га и построить на нем 3—5-этажный апарт-отель смешанного типа, 5-этажный апарт-отель семейного типа, 5-этажную гостиницу со SPA-комплексом и тренажерным залом, а также гостиницу на воде, открытые бассейны, 1—2-этажные рестораны с террасами, крытую парковку и автобусную стоянку и т.д. Высота самого массивного здания не должна была превысить 21 метр, однако этого, по словам экспертов, вполне достаточно, чтобы стать преградой на Беломоро-Балтийском миграционном пути птиц.

«Строительство высотных зданий с большим количеством стеклянных поверхностей и яркой подсветкой на Беломоро-Балтийском миграционном пути птиц (причем на участках, непосредственно прилегающих к центральной части Куршской косы, в месте наибольшей концентрации мигрирующих птиц) неизбежно приведет к массовой гибели птиц, — рассказала Татьяна Честина. — В подготовленных материалах оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) данный аспект не отражен».

В региональном минприроды «Новому Калининграду» рассказали, что этот вопрос необходимо решать на федеральном уровне. С обращения к федеральному министру «Экспертный совет по заповедному делу» и начал свою публичную дискуссию. К нему были приложены мнения научного руководителя научного руководителя Института водных проблем РАН Виктора Данилова-Данильяна, заслуженных экологов РФ Всеволода Степаницкого и Тамары Злотниковой, директора Зоологического института РАН, профессора Санкт-Петербургского государственного университета Никиты Чернецова и председателя правления Русского общества сохранения и изучения птиц им. М.А. Мензбира Михаила Калякина. По их мнению, «обустройство на территории национального парка бытового городка, предназначенного для создания искусственного земельного участка за пределами нацпарка, и размещение на нем объектов капитального строительства противоречит Положению о национальном парке».

Эксперты подтвердили, что окна высотных зданий — основная причина гибели птиц, мигрирующих в ночное время. «Попадая в освещенное пространство возле окон во время миграционного полета, птицы долго не могут вылететь из него, что часто приводит к столкновениям с окнами и их гибели, — говорится в обращении. — Массовая гибель птиц ночью происходит в основном в условиях плохой видимости, таких как дождь, туман или низкая облачность. Эти погодные явления, характерные для юго-восточного побережья Балтики, приводят к дезориентации птиц. Возведение высотных жилых комплексов в основании Куршской косы, в Зеленоградске, уже привело к регулярной и массовой гибели перелетных птиц. Строительство многоэтажных зданий на участках, непосредственно прилегающих к центральной части Куршской косы, в месте наибольшей концентрации мигрирующих птиц, неизбежно вызовет еще более массовую гибель птиц, которая будет бросаться в глаза всем жителям и посетителям пос. Рыбачий, в том числе гостям гостинично-рекреационного комплекса».

В свою очередь в пресс-службе нацпарка «Куршская коса» «Новому Калининграду» сообщили, что «проект еще находится в стадии разработки». «На заседаниях научно-технического совета национального парка представителю инвестора были высказаны замечания по поводу возможных рисков и угроз, в том числе связанных с высотностью зданий и использованием стеклянных поверхностей, световым загрязнением, — пояснили в пресс-службе. — Было указано на необходимость учесть решения по снижению рисков при разработке проектной документации, провести соответствующие изыскания, сделать оценку воздействия проектных решений на окружающую среду».

Впервые информация о создании «искусственного полуострова» у поселка Рыбачий появилась в начале сентября 2023 года на сайте Зеленоградского муниципального округа. Строительство было обосновано работами по восстановлению и укреплению береговой линии, в которые входили строительство защитного мола, углубление фарватера и очистка бухты от илистых и донных отложений. В муниципалитете рассказывали, что на получившейся в ходе работ земляной насыпи будет располагаться гостинично-рекреационный комплекс и международный пассажирский пункт речного пропуска.

В середине сентября директор нацпарка Анатолий Калина пояснял, что место для строительства искусственного полуострова находится на территории поселения и «никак не относится к национальному парку». При этом проект должен был пройти экспертизу научно-технического совета.

«Пока никаких нарушений или великого строительства мы не видим, — рассказывал Калина. — Плюс сначала там будут проходить экологические экспертизы. До начала строительства будет проведен ряд работ, связанных именно с природоохранным законодательством».

В 2008 году была разработана концепция развития турзоны на Куршской косе, предусматривавшая строительство речного пункта пропуска в Рыбачьем. Временный пункт пропуска был открыт в июне 2013 года, он стал первым шагом в реализации проекта «Куршская гавань». В полном объёме он должен был начать работать к 2017 году. Также здесь планировалось построить гостиничный комплекс и яхт-клуб. Однако после краха «Инвестбанка» в декабре 2013 года содержать объект стало некому, участок под несостоявшимся пунктом пропуска выставили на торги.

В 2010 году ЮНЕСКО выражала обеспокоенность перспективами строительства туристско-рекреационной зоны, призывая российскую сторону учитывать воздействие на «выдающуюся мировую ценность объекта Всемирного наследия», которым является Куршская коса.



Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / Новый Калининград