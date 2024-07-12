Директор биостанции «Рыбачий»: реализуемый на косе инвестпроект станет «стеной смерти»

Директор биостанции «Рыбачий» Андрей Мухин назвал заявление директора нацпарка «Куршская коса» об устаревших данных орнитологов голословным и непрофессиональным. Таким образом, спор руководства национального парка «Куршская коса» и ученых-орнитологов из-за реализации инвестпроекта по строительству международного пассажирского речного пункта пропуска, оградительного мола и гостинично-рекреационного комплекса в поселке Рыбачий Зеленоградского округа вышел за рамки научных дискуссий.



Прокомментировать заявление Анатолия Калины Андрея Мухина попросил «Новый Калининград».

«Если человек заявляет что-то, он должен это как-то аргументировать, — пояснил Мухин. — Я тоже могу сказать, что по Марсу бегают зелёные человечки. Но вы понимаете, что меня поднимут на смех, если я этого не докажу. Ты должен предоставить доказательства. Если человек заявляет, что данные устарели, пусть он предоставит данные, которые современные».

Далее Мухин сообщил, что на совещание, протокол которого распространяет руководство нацпарка, представители биостанции «Рыбачий» приглашены не были. При этом орнитологи изъявляли желание принять участие в этом мероприятии.

Руководитель биостанции заметил, что компания, которая планирует реализовать инвестпроект («Спецавтотранс» — прим. «Нового Калининграда»), «не идет ни на какие обсуждения».

«Никто строительству не препятствует, все разумные люди понимают, что коса должна развиваться, коса не может развиваться без того, чтобы там не появлялись какие-то места для размещения туристов, но то, что пытается, извините, просто продавить эта компания... Они не идут ни на какие обсуждения из разряда „снижайте высоту, убирайте стекло с фронтонов“. Там у них одно стекло. 21−23 метра — сплошная стена из стекла. Это не шутка. Это будет буквально стена смерти птиц. Построить мы можем сейчас, а последствия у этого будут постоянными. Птицы там летели, лететь будут и убиваться будут постоянно. Это действительно будет просто катастрофа».