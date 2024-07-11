Прокуратура выявила нарушения в оборудовании пляжей Зеленоградского района

Прокуратура выявила нарушения в оборудовании пляжей Зеленоградского района
Фото пресс-службы областной прокуратуры
Все новости по теме: Пляжный вопрос

Прокуратура Зеленоградского района требует устранить нарушения при оборудовании муниципальных пляжей. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проведенной проверки было установлено, что спасательное оборудование расположено на удалении более 5 метров от воды, а также на расстоянии более 50 м друг от друга, средства для оказания помощи утопающим спутаны, что затрудняет их использование в экстренной ситуации. Мачты для подъема сигналов отсутствуют либо оборудованы с нарушением установленных требований, кроме того, не на всех пляжах организованы специально отведенные зоны для купания детей.

Кроме того, в районе Малиновки в границах муниципального пляжа в море установлено незаконное сооружение «гребенка», представляющее опасность для жизни и здоровья граждан. При обследовании дна акватории пляжа данный объект не был указан.

По результатам проверки прокурор Зеленоградского района внес представление в адрес МАУ  «Центр обеспечения безопасности Зеленоградского муниципального округа», а также проинформировал администрацию муниципального округа.   

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter