Прокуратура выявила нарушения в оборудовании пляжей Зеленоградского района

Прокуратура Зеленоградского района требует устранить нарушения при оборудовании муниципальных пляжей. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проведенной проверки было установлено, что спасательное оборудование расположено на удалении более 5 метров от воды, а также на расстоянии более 50 м друг от друга, средства для оказания помощи утопающим спутаны, что затрудняет их использование в экстренной ситуации. Мачты для подъема сигналов отсутствуют либо оборудованы с нарушением установленных требований, кроме того, не на всех пляжах организованы специально отведенные зоны для купания детей.

Кроме того, в районе Малиновки в границах муниципального пляжа в море установлено незаконное сооружение «гребенка», представляющее опасность для жизни и здоровья граждан. При обследовании дна акватории пляжа данный объект не был указан.

По результатам проверки прокурор Зеленоградского района внес представление в адрес МАУ «Центр обеспечения безопасности Зеленоградского муниципального округа», а также проинформировал администрацию муниципального округа.