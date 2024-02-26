Стена на пути миллионов птиц: подробности конфликта из-за застройки Куршской косы

Дискуссия о будущем масштабном строительстве в поселке Рыбачий в начале этой недели вышла за пределы национального парка «Куршская коса» и грозит стать крупным скандалом. Специалисты Зоологического института РАН ранее высказывали свои опасения, что новостройки встанут на пути миграции птиц. Директор нацпарка Анатолий Калина утверждает, что орнитологи «отказываются конструктивно работать над проектом». Что происходит вокруг будущей стройки и какие аргументы приводят разные стороны конфликта, выяснял «Новый Калининград».



О планах грандиозного строительства в Рыбачьем стало известно еще в сентябре прошлого года. Тогда портал «Руград» выяснил, что реализацией масштабного проекта собирается заняться компания «Спецавтотранс», которая заявила о намерении насыпать искусственный полуостров в Куршском заливе площадью 7,9 га и построить на нем 3—5-этажный апарт-отель смешанного типа, 5-этажный апарт-отель семейного типа, 5-этажную гостиницу со SPA-комплексом и тренажерным залом, а также гостиницу на воде, открытые бассейны, 1—2-этажные рестораны с террасами, крытую парковку, автобусную стоянку и т.д.

Высота самого массивного здания не должна была превысить 21 метр, однако и этого, по словам экспертов-орнитологов, вполне достаточно, чтобы стать преградой на пути сложившегося за тысячелетия Беломоро-Балтийского миграционного маршрута птиц.

Слайд предоставлен администрацией Зеленоградского муниципального округа

Уже в феврале этого года ответственный секретарь «Экспертного совета по заповедному делу» Татьяна Честина, подкрепив свое мнение подписями авторитетных российских биологов и экологов, сообщила «Новому Калининграду», что строительство высотных зданий с большим количеством стеклянных поверхностей и яркой подсветкой на миграционном пути птиц (причем в месте наибольшей концентрации мигрирующих птиц) неизбежно приведет к массовой гибели пернатых.

«В подготовленных материалах оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) данный аспект не отражен», — рассказала Татьяна Честина.

Тогда же в региональном минприроды «Новому Калининграду» рассказали, что этот вопрос необходимо решать на федеральном уровне.

К обращению в федеральное министерство были приложены мнения авторитетных представителей научного сообщество — научного руководителя Института водных проблем РАН Виктора Данилова-Данильяна, заслуженных экологов РФ Всеволода Степаницкого и Тамары Злотниковой, директора Зоологического института РАН, профессора СПбГУ Никиты Чернецова и председателя правления Русского общества сохранения и изучения птиц им. М.А. Мензбира Михаила Калякина. «Экспертный совет по заповедному делу» и начал публичную дискуссию.

Биологи и экологи заявили, что «обустройство на территории национального парка бытового городка, предназначенного для создания искусственного земельного участка за пределами нацпарка, и размещение на нем объектов капитального строительства противоречит Положению о национальном парке».

Высота гостиницы — до 23 метров

Прошло несколько месяцев, и 8 июля руководство нацпарка «Куршская коса» собрало круглый стол по теме инвестпроекта. Правда, об этом мероприятии стало известно уже после того, как оно завершилось — из пресс-релиза протокола, опубликованного 11 июля.

Из него стало известно, что в круглом столе участвовали «журналисты и общественники» (какие именно, не сообщается), руководитель проекта «Спецавтотранса» Олег Николаенко и прокурор Зеленоградского района Михаил Львов. Судя по протоколу собрания, опубликованному пресс-службой нацпарка, выступали на собрании всего два человека: Олег Николаенко и руководитель нацпарка Анатолий Калина.

Инвестор утверждал, что в настоящий момент «ведутся только изыскательные работы» и градостроительный план земельного участка еще не получен.

«Все работы начнутся только после прохождения государственной экологической экспертизы, согласования проекта с национальным парком „Куршская коса“, Росприроднадзором, Минприроды России, проведения общественных слушаний», — сообщил он.

Организаторы собрания уверяют, что пока утверждена лишь концепция (не проект), к которой получены рекомендации и замечания.

«Главная цель проекта — восстановление береговой полосы Куршского залива в районе поселка Рыбачий путем обратной засыпки извлекаемыми грунтами при проведении дноуглубительных работ для обеспечения безопасного судоходства», — пояснил инвестор.

Кроме того, инвестор заявил о создании 400 постоянных рабочих мест (700-800 на летний сезон), инфраструктуры для отдыха и обслуживания велотуристов, открытии детской водно-спортивной школы (в том числе для маломобильных категорий граждан), музейные и выставочные пространства, речной вокзал, запустить водное сообщение с использованием водного эко-транспорта, построить очистные сооружения, модернизировать систему водоснабжения и разместить пост МЧС.

Только во второй половине собрания появилась информация, которая будет касаться миграции птиц.

«Высотность гостинично-рекреационного комплекса планируется 21-23 метра, — приводятся слова инвестора в протоколе. — Высотные параметры не превышают предельно допустимые, установленные утвержденными Правилами землепользования и застройки Зеленоградского округа».

Далее в опубликованном администрацией национального парка протоколе шёл пункт, который в итоге и вызвала негодование экспертов.

«Позиция Зоологического института Российской академии наук, касающаяся негативного воздействия на орнитофауну в периоды миграции, подтверждена данными за 1970-1980 гг. (устарела), сотрудники биостанции „Рыбачий“ отказываются конструктивно работать над проектом», — говорилось в документе за подписью Анатолия Калины.

В заключение добавлялось, что общественные слушания руководство нацпарка запланировало на октябрь-ноябрь этого года, а «заключение по миграции птиц с целью избежать негативного воздействия на орнитофауну» проектировщик получит у специалистов, которых в документе называть не стали.

Спор экспертов и вышки 5G

В тот же день в официальном телеграм-канале биостанции «Рыбачий» появилось письмо «Экспертного совета по заповедному делу», которое стало реакцией на слова Калины. В нем экологи заявили, что нацпарк, «оказался под угрозой» и сообщили о письмах, направленных в адрес Минприроды, Генеральной прокуратуры и других инстанций.

«Компания ООО „Спецавтотранс“ хочет построить в акватории Куршского залива, прилегающей к национальному парку „Куршская коса“, гостинично-рекреационный комплекс. Экологи считают, что этот проект просто убьет уникальное природное наследие, — говорится в обращении. — И дело не только в дивной красоте природы и обилии краснокнижных видов флоры и фауны. Вдоль Куршской косы проходит древний путь миграции пернатых из северных районов на юг Европы и в Северную Африку. Ежегодно в течение весенне-осенних сезонов над косой пролетает, останавливается на отдых и подкормку свыше 20 миллионов птиц самых разных видов».

Подробно описав примерные последствия строительства, экологи сообщили, что по заказу застройщика было сделано заключение Атлантического отделения Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН (заключение действительно упоминается в тексте опубликованного руководством нацпарка протокола), которое было представлено на одном из майских заседаний научно-технического совета парка.

«В нем говорится, что основным опасным фактором для птиц является электромагнитный, — говорится в письме. — „Первыми пострадали от электромагнитного воздействия антенн сотовых операторов птицы“, написано в заключении, а от работающих вышек птицы теряют способность ориентироваться в пространстве». По мнению эксперта, сделавшего заключение по заказу застройщика, здания из бетона и стекла очень помогут птицам, поскольку «в десятки раз снизят интенсивность электромагнитного излучения.

На это замечание экологи представили комментарий директора Зоологического института РАН, доктора биологических наук, члена-корреспондента РАН, вице-президента Русского общества сохранения и изучения птиц Никиты Чернецова.Он отметил, что влияние вышек сотовой связи на птиц не доказано так же, как и то, что «вышки 5G вызывают ковид». «Институт океанологии имени Ширшова не специализируется на орнитологии, а специалист, который был привлечен к отчету, в настоящее время не работает в университетах или государственных научных организациях. Однако за сии ненаучные измышления всю полноту ответственности несет Институт. Я готов на эту тему вести научную дискуссию», — отметил Чернецов.

«Не надо профессионалам указывать, что у них что-то не так»

Высказаться по теме грядущего строительства «Новый Калининград» предложил директору биостанции «Рыбачий» Андрею Мухину. Он назвал заявление директора нацпарка «Куршская коса» об устаревших данных орнитологов голословным и непрофессиональным.

«Если человек заявляет что-то, он должен это как-то аргументировать, — пояснил Мухин. — Я тоже могу сказать, что по Марсу бегают зелёные человечки. Но вы понимаете, что меня поднимут на смех, если я этого не докажу. Ты должен предоставить доказательства. Если человек заявляет, что данные устарели, пусть он предоставит данные, которые современные. А так это просто голословное заявление. Он говорит, что данные устарели, а я говорю, что не устарели. Вы же понимаете, что это бесполезный разговор, бессмысленный».

Далее Мухин подтвердил, что на совещание, протокол которого распространяет руководство нацпарка, представители биостанции «Рыбачий» приглашены не были. При этом орнитологи изъявляли желание принять участие в этом мероприятии.

«Я отправлял письмо в научно-технический отдел национального парка в воскресенье вечером, потому что нам начали кидать ссылки на то, что будет заседание. Я попросил указать время встречи. В общем, если бы нас желали видеть, мы бы с удовольствием приехали. Но нам вежливо позвонили после и сказали: „Ой, извините, но совещание уже состоялось“».

Мухин отметил, что направленные в адрес Минприроды, и в Генпрокуратуру письма были подготовлены не по инициативе биостанции «Рыбачий», а общественниками из организации «Наше заповедное дело».

«Туда входят очень уважаемые экологи. Например, один из сопредседателей „Экспертного совета по заповедному делу“, бывший глава департамента по особо охраняемым природным территориям, заслуженный эколог России Всеволод Степаницкий. Других подписантов вы тоже можете посмотреть. Понимаете, уровень их профессионализма, надо честно сказать, повыше, чем у тех, кто делает голословные заявления. А если вы посмотрите положение об Академии наук, то вы увидите, что Академия наук — это высший экспертный орган страны. Когда речь идёт о стройке, я не говорю строителям, как класть кирпич, как месить раствор. Если я им буду давать советы, говоря, что это моё экспертное мнение, они моё экспертное мнение, сами понимаете, куда могут засунуть. Но и не надо людям, которые не являются профессиональными орнитологами, которые всю жизнь занимаются изучением перелетов птиц, указывать, что у них что-то устарело, что у них что-то не так».

Руководитель биостанции заметил, что компания, которая планирует реализовать инвестпроект, «не идет ни на какие обсуждения».

«Никто строительству не препятствует, все разумные люди понимают, что коса должна развиваться, коса не может развиваться без того, чтобы там не появлялись какие-то места для размещения туристов, но то, что пытается, извините, просто продавить эта компания... Они не идут ни на какие обсуждения из разряда „снижайте высоту, убирайте стекло с фронтонов“. Там у них одно стекло. 21−23 метра — сплошная стена из стекла. Это не шутка. Это будет буквально стена смерти птиц. Построить мы можем сейчас, а последствия у этого будут постоянными. Птицы там летели, лететь будут и убиваться будут постоянно. Это действительно будет просто катастрофа».

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова, Виталий Невар, Алексей Милованов / Новый Калининград, слайд предоставлен администрацией Зеленоградского муниципального округа