Беспрозванных пообещал помочь «Планете Океан» строительной техникой

Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных поручил увеличить количество рабочих на стройплощадке нового корпуса Музея Мирового океана «Планета Океан», который возводится уже 11 лет. Как сообщает пресс-служба правительства области, об этом Беспрозванных сообщил накануне в ходе знакомства с музеем.

«Вижу, что вопрос окончания строительства музейного корпуса волнует калининградцев — когда уже закончится эта долгая стройка? Также было поручение президента России на эту тему. Не нужно молчать о проблемах. Говорите, какая помощь нужна — будем вместе искать решение», — цитирует Алексея Беспрозванных пресс-служба. Врио губернатора дал указание предоставить детальный план завершения работ, увеличить количество рабочих на стройплощадке и помочь со строительной техникой.

Строительство «Планеты Океан» ведёт публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства». Объект возводится с 2013 года, в процессе менялись генеральные подрядчики. С 2019 года занимается генподрядная организация ООО «Строймонолитсервис».

Новое здание Музея Мирового океана представляет собой композицию из трех блоков. Доминанта комплекса — остекленный корпус в форме шара, представляющий вид Земли из космоса с рисунком облаков и материков. Внутри на площади около 10 тысяч квадратных метров расположатся экспозиционные залы, аквариумы, лекционный зал на 140 человек и административный блок, а также детский образовательный центр «ОКЕАНиЯ».