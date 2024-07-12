Беспрозванных пообещал помочь «Планете Океан» строительной техникой

Беспрозванных пообещал помочь «Планете Океан» строительной техникой
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных поручил увеличить количество рабочих на стройплощадке нового корпуса Музея Мирового океана «Планета Океан», который возводится уже 11 лет. Как сообщает пресс-служба правительства области, об этом Беспрозванных сообщил накануне в ходе знакомства с музеем.

«Вижу, что вопрос окончания строительства музейного корпуса волнует калининградцев — когда уже закончится эта долгая стройка? Также было поручение президента России на эту тему. Не нужно молчать о проблемах. Говорите, какая помощь нужна — будем вместе искать решение», — цитирует Алексея Беспрозванных пресс-служба. Врио губернатора дал указание предоставить детальный план завершения работ, увеличить количество рабочих на стройплощадке и помочь со строительной техникой.

Строительство «Планеты Океан» ведёт публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства». Объект возводится с 2013 года, в процессе менялись генеральные подрядчики. С 2019 года занимается генподрядная организация ООО «Строймонолитсервис».

Новое здание Музея Мирового океана представляет собой композицию из трех блоков. Доминанта комплекса — остекленный корпус в форме шара, представляющий вид Земли из космоса с рисунком облаков и материков. Внутри на площади около 10 тысяч квадратных метров расположатся экспозиционные залы, аквариумы, лекционный зал на 140 человек и административный блок, а также детский образовательный центр «ОКЕАНиЯ».

В январе 2024 года Владимир Путин во время рабочего визита в Калининградскую область пообещал разобраться со сроками строительства «Планеты Океан». «А там какие проблемы, я не понимаю? Мы все деньги выделили. Где деньги?» — поинтересовался президент. В марте вышло поручение президента, в соответствии с которым корпус-шар должен быть достроен до конца 2024 года.

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