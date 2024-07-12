На «Ростех Арене» обновили газон перед стартом сезона Первой лиги по футболу

На калининградском стадионе «Ростех Арена» обновили газон футбольного поля. Об этом сообщила пресс-служба правительства области в пятницу, 12 июля.

Власти отметили, что сезон для «Балтики» в Первой лиге стартует 14 июля матчем против московской «Родины». На «Ростех Арене» калининградские футболисты выйдут против башкирской «Уфы» спустя две недели — 26 числа.

«Крупнейшая арена регионального спорта в межсезонную паузу провела плановую реновацию основного натурального газона и замену синтетического покрытия по периметру главного игрового поля», — говорится в релизе.

В апреле сообщалось, что руководство «Ростех Арены» запустило аукцион по поиску подрядчика для замены газона вокруг основного поля за 20,7 млн рублей. Согласно техническому заданию, рабочим предстояло демонтировать существующие на арене искусственные и натуральные холсты за кромкой поля и в технической зоне. Освободившееся место планировалось застелить полностью искусственным газоном качества Quality Pro, соответствующим стандартам FIFA. Площадь работ оценивалась в 4095 квадратных метров.