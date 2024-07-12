В России планируют переименовать учителя ОБЖ

Должность преподавателя дисциплины ОБЖ в образовательных организациях планируют с 1 сентября переименовать в «преподавателя — организатора основ безопасности и защиты Родины». Соответствующее постановление правительства России опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, пишет ТАСС.

«Слова «преподаватель — организатор основ безопасности жизнедеятельности» заменить словами «преподаватель — организатор основ безопасности и защиты Родины», — говорится в документе.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», куда в том числе вносится поправка, согласно которой школьная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) была переименована в «Основы безопасности и защиты Родины». Новый предмет появился в российских школах с 1 сентября 2024 года.