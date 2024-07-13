«Безумие»: калининградцы просят разобраться с гостиницей на Куршской косе

Калининградцы оставляют комментарии на странице Алексея Беспрозванных с просьбой обратить внимание на концепцию гостиницы на искусственном острове на Куршской косе в районе посёлка Рыбачий. В своих обращениях они пишут, что из-за туркомплекса может пострадать экология национального парка, а также мигрирующие через него птицы. Комментарии к посту врио губернатора «ВКонтакте» поступили в субботу, 13 июля.

Первый комментарий поступил от Анны Артемьевой. Она назвала «безумием» возведение гостиницы, а высотки в национальном парке — «бредом». Её сообщение собрало более 70 отметок «нравится».

«Географически Куршская Коса — это основной путь миграци перелётных птиц, птицы летят именно над этой тонкой полосой суши, что бы иметь возможность отдыхать при перелёте и питаться. Это остекленное семиэтажное убожище не имеет возможности вставать на пути, который многими веками преодолевают перелётные птицы! Может быть хватит думать о деньгах? Может быть пора подумать о природе? О сохранении естественной красоты уникального места на Земле», — написала пользовательница социальной сети (авторский текст сохранён — прим. «Нового Калининграда»). С ней согласился Андрей Битков: «Нельзя преграждать путь перелётным птицам, иначе нарушится баланс природы».

Чуть ниже по ленте расположились комментарии других пользователей «ВКонтакте». Например, Рая Куликова заявила, что, по её представлению, Куршская коса — это про диких животных. По её мнению, увеличение количества туристов в нацпарке не приведёт ни к чему хорошему. «Зачем туда заселять ТУРИСТОВ?? ОНИ Ж В ПЕРВУЮ ПЯТНИЦУ ВСЕ ВЫТАПЧУТ И СЛОМАЮТ.. Залезут в кольца танцуещему лесу... И плевать они хотели на ваши таблички...», — эмоционально отметила она (авторский текст сохранён — прим. «Нового Калининграда»).

Тамелла Горбунова написала, что национальный парк находится под защитой международной организации сохранения всемирного наследия. «Куршская коса под охраной ЮНЕСКО!!! Не губите фауну и флору Калининградской области», — напомнила женщина.

Стена на пути миллионов птиц: подробности конфликта из-за застройки Куршской косы

Напомним, сейчас разрабатывается концепция создания искусственного острова в районе посёлка Рыбачий. По задумке инвесторов, там должен появиться комплекс зданий, самое высокое из них — 21 метр. Орнитологи высказали свои опасения. По их мнению, новый туркомплекс может стать преградой на пути сложившегося за тысячелетия Беломоро-Балтийского миграционного маршрута птиц. Инвестор утверждает, что в настоящий момент «ведутся только изыскательные работы» и градостроительный план земельного участка еще не получен. По его словам, главная цель проекта — восстановление береговой полосы Куршского залива в районе Рыбачьего.

В 2008 году была разработана концепция развития турзоны на Куршской косе, предусматривавшая строительство речного пункта пропуска в Рыбачьем. Временный пункт пропуска был открыт в июне 2013 года, он стал первым шагом в реализации проекта «Куршская гавань». В полном объёме он должен был начать работать к 2017 году. Также здесь планировалось построить гостиничный комплекс и яхт-клуб. Однако после краха «Инвестбанка» в декабре 2013 года содержать объект стало некому, участок под несостоявшимся пунктом пропуска выставили на торги.