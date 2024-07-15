Минприроды: птицы будут облетать гостиницу на Куршской косе

Птицы будут воспринимать специальные стёкла с ультрафиолетовым напылением как препятствия и облетать гостиницу на Куршской косе. Такой ответ последовал от министерства природных ресурсов Калининградской области в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте» в понедельник, 15 июля.

Власти отметили, что строительство туркомплекса и реконструкция гидротехнических сооружений может начаться только после прохождения экологической экспертизы. При этом возведение такого объекта на Куршской косе возможно в зонах хозяйственного назначения и рекреационной. Такое требование установлено в положении о национальном парке.

«В проекте будут предусмотрены специальные стекла по американской технологии с ультрафиолетовым напылением. Птицы будут рассматривать их как препятствие и облетать», — заявило ведомство. Где расположат такие конструкции, минприроды не пояснило.

Стена на пути миллионов птиц: подробности конфликта из-за застройки Куршской косы

Накануне калининградцы начали оставлять комментарии на странице Алексея Беспрозванных с просьбой обратить внимание на концепцию гостиницы на искусственном острове на Куршской косе в районе посёлка Рыбачий. В своих обращениях они пишут, что из-за туркомплекса может пострадать экология национального парка, а также мигрирующие через него птицы.

Напомним, сейчас разрабатывается концепция создания искусственного острова в районе посёлка Рыбачий. По задумке инвесторов, там должен появиться комплекс зданий, самое высокое из них — 21 метр. Орнитологи высказали свои опасения. По их мнению, новый туркомплекс может стать преградой на пути сложившегося за тысячелетия Беломоро-Балтийского миграционного маршрута птиц. Инвестор утверждает, что в настоящий момент «ведутся только изыскательные работы» и градостроительный план земельного участка еще не получен. По его словам, главная цель проекта — восстановление береговой полосы Куршского залива в районе Рыбачьего.

В 2008 году была разработана концепция развития турзоны на Куршской косе, предусматривавшая строительство речного пункта пропуска в Рыбачьем. Временный пункт пропуска был открыт в июне 2013 года, он стал первым шагом в реализации проекта «Куршская гавань». В полном объёме он должен был начать работать к 2017 году. Также здесь планировалось построить гостиничный комплекс и яхт-клуб. Однако после краха «Инвестбанка» в декабре 2013 года содержать объект стало некому, участок под несостоявшимся пунктом пропуска выставили на торги.