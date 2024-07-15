Калининград занял 20 место в рейтинге городов России по вводу жилья

Калининград занял 20 место в рейтинге российских городов по вводу жилья. Площадь строящихся квартир в многоквартирных домах на душу населения рассчитали эксперты РИА «Рейтинг».
Всего в 2023 году в городе построили свыше 480 тыс. кв. м. недвижимости. Это на 11,4% ниже, чем годом ранее, отмечают аналитики. Ввод жилья на одного жителя в Калининграде составил 0,99 «квадратов». Лидерами рейтинга стали Краснодар, Новороссийск и Черкесск с показателями 2,66, 1,89 и 1,72 кв. м. на человека.По итогам 2022 года Калининград занимал в рейтинге 8 позицию. Всего было введено 548,7 тыс. кв. м жилья, что на 9,2% ниже, чем в 2021 году. Объём введённого жилья на одного жителя составил 1,12 кв. метра. Всего на каждого калининградца, по итогам 2022 года, подведённым РИА «Рейтинг» в августе 2023, приходилось 32,5 кв. метра жилой площади.