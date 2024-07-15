Калининградский зоопарк заказал строительство зимнего павильона для фламинго (фото)

В Калининградском зоопарке планируют построить зимний павильон для фламинго. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе учреждения.



«Объект планируем разместить на пруду голенастых», — пояснили в пресс-службе зоопарка.

Судя по извещению, размещенному на портале Госзакупок, строительство оценивается в 8 746 908 рублей. Объект будет представлять собой быстровозводимую модульно-каркасную некапитальную конструкцию. В извещении указано, что павильон будет всесезонным.

Заявки для участия в конкурсе можно подать до 22 июля.