Калининградский зоопарк заказал строительство зимнего павильона для фламинго (фото)

В Калининградском зоопарке планируют построить зимний павильон для фламинго. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе учреждения.
«Объект планируем разместить на пруду голенастых», — пояснили в пресс-службе зоопарка.
Судя по извещению, размещенному на портале Госзакупок, строительство оценивается в 8 746 908 рублей. Объект будет представлять собой быстровозводимую модульно-каркасную некапитальную конструкцию. В извещении указано, что павильон будет всесезонным.
Заявки для участия в конкурсе можно подать до 22 июля.Напомним, что в январе этого года Калининградский зоопарк объявил о планах строительства павильона в виде яйца. В нем собираются разместить большую выставку амфибий.