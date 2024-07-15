«Очередь на полтора месяца»: жители региона о работе «Калининградгазификации»

Жители региона жалуются на длительные сроки ожидания работ, которые выставляет «Калининградгазификация». К примеру, подключить газовую варочную поверхность в организации смогут не ранее, чем через полтора месяца после обращения. Тему обсуждают в комментариях на странице врио губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте».



«Подключить в доме газовую поверхность — очередь на полтора месяца. Я в середине июня записалась на 7 августа. Разве это нормально?», — написала одна из посетительниц страницы. Она также отметила, что длительное время ожидания в компании объясняют нехваткой сотрудников. «Тогда возникает вопрос. Как же они будут обслуживать все дома, собственников которых заставили заключать с ними договоры?», — добавила обратившаяся.

На сообщение отреагировали представители регионального минконтроля, пообещавшие, что специалисты «уточнят детали».

«Новый Калининград» направил информационный запрос в общество «Калининградгазификация» с целью выяснить, какого количества сотрудников не хватает организации и предпринимаются ли меры по увеличению штата.

«Калининградгазификация» получила исключительное право на обслуживание газового оборудования в домах жителей региона с 1 января. Сначала заключить договор с компанией можно было только очно, что привело к образованию масштабных очередей. К концу прошлого года появилась возможность подать заявление онлайн через сайт предприятия и через МФЦ, а перед самым Новым годом — направив электронной почтой номер своего лицевого счета — в этом случае договор заключается на условиях публичной оферты.