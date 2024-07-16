«Враждебного» смоленского оленя готов принять Калининградский зоопарк (фото)

Скульптуру оленя из смоленского парка Блонье, которую накануне отказались признавать объектом культурного наследия из-за ее «враждебного» происхождения, готов принять Калининградский зоопарк. Об этом написала в своем телеграм-канале директор зоопарка Светлана Соколова.



«Наша Служба охраны ОКН готова инициировать возвращение скульптуры в наш регион и называет один из вариантов размещения — в Калининградском зоопарке, — написала Соколова. — А что, я — не против! Не одну анималистическую скульптуру сохранил Калининградский зоопарк, и работать с её реставрацией мы готовы (в этом году запускаем работы сразу на двух скульптурах) — почти наверняка она понадобится».

Свою позицию по отношению к смоленскому оленю, имеющему восточно-прусское происхождение (до конца Великой Отечественной войны скульптура находилась на территории Роминтской пущи, являющейся сегодня частью Калининградской области) во вторник, 16 июля, выразила и глава администрации города Елена Дятлова.

«Давайте вспомним, как действует сегодня у нас принятие решений, какие памятники должны появляться в городе Калининграде. Есть Совет по культуре при губернаторе, где состоят уважаемые эксперты, которые имеют соответствующее образование и понимание того, что является памятником и какие памятники должны появляться на улицах города Калининграда. Они принимают такого рода решения. Я точно не смогу подменить собой такой эффективно функционирующий инструмент», — заявила Дятлова.

Ранее по поводу возвращения скульптуры корреспондент «Нового Калининграда» переговорил и с руководителем смоленского «Центра по охране и использованию памятников истории и культуры» Виталием Казепиным, заявлявшего, что бронзовая скульптура была «создана во враждебной стране, уничтожившей часть исторических памятников России». Казепин заявил, что вопрос возвращения можно обсуждать.

Согласно информации, опубликованной на сайте администрации Смоленска, скульптура немецкого анималиста Рихарда Фризе первоначально была установлена в Роминтской пуще Восточной Пруссии, рядом с часовней Хуберта в 1910 году.

«В 1944 году скульптура загадочным образом исчезла и через год была обнаружена красноармейцами на даче Геринга, — говорится в справке. — После войны оленя перевезли в Смоленск. Всеобщий любимец смолян неоднократно страдал от „чрезмерной любви“ граждан. За годы пребывания в парке Блонье скульптура реставрировалась трижды».