Мэр Смоленска заявил, что не отдаст бронзового оленя Калининграду

Бронзовый олень из смоленского парка Блонье не достанется Калининграду. Заявление об этом сделал в своем телеграм-канале мэр Смоленска Александр Новиков.



«В СМИ и социальных сетях распространяется недостоверная информация, касающаяся скульптуры Оленя в саду им. Глинки („Блонье“), — написал Новиков. — Хочу заверить смолян, что перемещение скульптуры в другое место или населенный пункт не рассматривается и рассматриваться не будет. Скульптура Оленя, безусловно, является неотъемлемой частью сада, она любима жителями и гостями города и является значимой достопримечательностью Смоленска».

Далее Новиков написал, что администрация города не будет принимать какие-либо решения относительно скульптуры, «основываясь на личном мнении и предложениях отдельных граждан». «Олень останется на положенном ему месте», — добавил он.

Ранее по поводу возвращения скульптуры корреспондент «Нового Калининграда» переговорил и с руководителем смоленского «Центра по охране и использованию памятников истории и культуры» Виталием Казепиным, заявлявшим, что бронзовая скульптура была «создана во враждебной стране, уничтожившей часть исторических памятников России». Казепин отметил, что вопрос возвращения можно обсуждать.

Согласно информации, опубликованной на сайте администрации Смоленска, скульптура немецкого анималиста Рихарда Фризе первоначально была установлена в Роминтской пуще Восточной Пруссии, рядом с часовней Хуберта в 1910 году.

«В 1944 году скульптура загадочным образом исчезла и через год была обнаружена красноармейцами на даче Геринга, — говорится в справке. — После войны оленя перевезли в Смоленск. Всеобщий любимец смолян неоднократно страдал от „чрезмерной любви“ граждан. За годы пребывания в парке Блонье скульптура реставрировалась трижды».