В Калининградской области выросло количество преступлений

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За шесть месяцев 2024 года в регионе было зарегистрировано 6623 преступления, это на 8,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщает прокуратура Калининградской области, число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, возросло на 27,2% (с 1763 до 2242).

«В области совершено 1610 мошенничеств (+22,5%), 90 грабежей (+34,3%), 2318 краж (+8,8%), в том числе 56 квартирных (-38,5%) и 343 с банковского счета (+1,2%), 40 угонов транспортных средств (+25%), 34 поджога (+25,9%), а также 11 разбоев (-35,3%) и 2 хулиганства (-66,7%)», — сообщает прокуратура. Помимо этого, возросло число преступлений, связанными с нарушениями ПДД — на 8,7%. Количество ДТП со смертельным исходом выросло на 46,2%.

В регионе на 3,7% сократилось число преступлений в общественных местах и на 22,3% - правонарушений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области отмечен рост подростковой преступности, несмотря на сохраняющуюся на протяжении уже длительного времени тенденцию к снижению подростковой преступности в целом по стране.



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