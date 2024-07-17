Павильоны на Баранова, в которые частично переехала «блошка», ожидает реновация

Торговым павильонам комплекса «Миллион друзей», расположенного на перекрестке улиц Профессора Баранова и Партизанской (туда частично переехали торговцы блошиного рынка), власти планируют создать привлекательное для туристов «лицо». Об этом во вторник, 16 июля, журналистам сообщил первый заместитель главы администрации Калининграда Игорь Шлыков.



«Комплекс „Миллион друзей“ расположен недалеко от так называемого блошиного рынка, — сообщил Шлыков. — Часть торгующих людей туда уже переехала. Остальные готовятся. Наш главный архитектор города сейчас работает с собственниками помещений по изменению внешнего вида этих павильонов. Фризы так называемые будут делать, чтобы сделать более туристически привлекательными. На днях Елена Ивановна [Дятлова] проводила личный прием граждан, которые там торгуют. Мы этот вопрос тоже там обсуждали».

Шлыков напомнил, что у торгующих антиквариатом есть еще два варианта для переезда со стихийной «блошки»: двор музея Фридландские ворота и парковка на улице Пролетарской (берег Верхнего озера), где уже построены павильоны. Чиновник добавил, что торговцам вещами б/у придется выбрать для своей деятельности официальные городские рынки, где есть как платные, так и бесплатные места.