Власти заявили о намерении расширить накопитель перед МАПП Чернышевское

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Для решения проблемы со скоплением транспортных средств и отставанием от зарезервированного времени в МАПП Чернышевское властями рассматривается вариант с расширением накопителя перед погранпереходом. Такое решение было принято во время рабочего выезда врио губернатора Алексея Беспрозванных в Нестеровский район, сообщает правительство Калининградской области.

Власти отметили, что проблемы вызваны неритмичной работой пункта пропуска. Накопитель перед МАПП Чернышевское планируется расширить с 50 до 100 машин. Помимо этого, прорабатывается вариант с увеличением площадей перехватывающей парковки на 1,5 га.

«Сейчас завершаем работу по формированию земельных границ для дополнительной площадки накопителя. Поручил приступить к подготовке проектно-сметной документации. Соответственно, в следующем году планируется приступить к строительно-монтажным работам», — отметил Беспрозванных.

Представители Росгранстроя также уведомили врио губернатора о текущей работе электронной очереди и планах реконструкции автомобильного пропуска. Напомним, ранее сообщалось о планах властей провести реконструкцию пограничного перехода в Чернышевском.

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