Для водителей фур в Чернышевском хотят открыть магазины, кафе и санузлы

Продолжение: Рольбинов рассказал, как изменились правила электронной очереди в Чернышевском
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В рамках расширения площадки-накопителя для водителей грузовых фур на МАПП «Чернышевское» на российско-литовской границе планируется разместить на территории накопителя магазины, кафе, санузлы и т.п. Об этом сообщил вице-премьер-министр развития инфраструктуры Александр Рольбинов на оперативном совещании правительства области в среду.

«На сегодняшний день мы видим, что очереди существуют, и следующим нашим шагом по совершенствованию системы пропуска транспортных средств через госграницу является расширение зоны ожидания стоянки перед пунктом пропуска», — напомнил Рольбинов. Накопитель планируется увеличить на 100 мест «до 140».

Кроме этого, отметил чиновник, параллельно проводится работа над размещением на площадке нестационарных торговых объектов розничной торговли, общественного питания, расширение существующих организаций. «Кафе, санузел вместе с душевой, павильон страхования, магазин. Вы давали поручения, сейчас муниципалитет прорабатывает это с бизнесом. И уже при реализации все эти объекты будут предусмотрены», — сообщил Рольбинов губернатору Алексею Беспрозванных.

Чиновник отметил, что администрация Нестеровского округа разработала документацию на проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция накопительной площадки», и для проектирования требуется 8,8 млн руб. Рольбинов попросил губернатора выделить эти деньги из областного бюджета, чтобы после завершения проектных работ можно было приступить к строительству. «Расширение площадки и запуск ее запланирован на 2026-й год», — сказал он.

О решении расширить накопитель перед погранпереходом правительство Калининградской области сообщило в июле 2024 года. Тогда шла речь о том, что накопитель перед МАПП Чернышевское планируется расширить с 50 до 100 машин.

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