Рособрнадзор: большинство школьников улучшили свои результаты, пересдав ЕГЭ

Правом пересдачи ЕГЭ 4 и 5 июля воспользовались более 105 тыс. школьников, что составило 94% от всех заявленных учеников. Около 73% пересдавших сумели улучшить свои результаты. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Половина участников дополнительных дней — это выпускники, которые не преодолели минимальный порог, что было ожидаемо и предсказуемо. Остальные – это выпускники, которые не получили достаточное количество баллов для поступления в выбранный вуз»,— уточнил он.

Как отметил Музаев, наибольший процент явки по предметам на дополнительных днях зафиксирован по информатике, профильной математике и по обществознанию. При этом средний тестовый балл ЕГЭ по информатике увеличился по всей стране на 2,23, по профильной математике на 0,46 балла, а по обществознанию — на 0,43 балла.

Напомним, 29 февраля президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил «дать выпускникам, что называется, второй шанс», то есть разрешить пересдать ЕГЭ по одному из предметов. В результате Рособрнадзор пообещал, что в 2024 году выпускники получат право пересдачи ЕГЭ по одному предмету до окончания приемной компании в вузах, однако выбрать лучший результат не получится.

