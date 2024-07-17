Структура GS Group расторгла сделку по приобретению виллы Порр в Приморске (дополнено)

Компания «Консалт Технология» расторгла сделку с «Корпорацией развития Калининградской области» по приобретению исторической виллы Порр в Приморске Балтийского городского округа. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе GS Group, в структуре которой находится эта петербургская компания.



«ООО „Консалт Технология“ приобрела виллу „Порр“ на открытых торгах. Сделка состоялась, но позже были выявлены ограничения в отношении участка, занятого объектом. ООО „Консалт Технология“ расторгла сделку, вилла вернулась в собственность продавца. По имеющейся информации в настоящее время объект возвращен в государственную собственность Калининградской области», — сообщили в пресс-службе.

Отметим, что в холдинге GS Group ранее отказывались сообщать о планах по использованию объекта. В пресс-службе компании в феврале этого года «Новому Калининграду» сообщали, что не готовы обнародовать эту информацию .

«Было принято решение, что мы опубликуем релиз на эту тему, когда придет время», — поясняла руководитель направления по работе со СМИ GS Group Анастасия Белоглазова.

Тогда же о планах инвестора на виллу Порр отказались рассказывать и в «Корпорации развития Калининградской области». В организации сослались на собственное положение о защите конфиденциальной информации и коммерческой тайны. Ответ на соответствующий запрос «Нового Калининграда» за подписью гендиректора корпорации Андрея Толмачева поступил в редакцию 26 февраля.

Виллу Порр и земельный участок под ней в феврале 2024 года приобрела за 30,9 млн рублей компания «Консалт-Технология», которая является структурой GS Group — холдинга, специализирующегося на разработке и производстве потребительской электроники. При этом кадастровая стоимость недвижимости составляет 44,4 млн рублей. Аукцион проводила Корпорация развития Калининградской области, в собственности которой находился исторической объект.

Глава администрации Балтийского округа Сергей Мельников ранее сообщал, что историческое здание планируют восстановить к 2027 году. «Это рекреационная зона, хороший объект, и это будет такая точка притяжения. Все там будет великолепно. Я думаю, три-четыре года, горизонт 2027 года, и мы увидим там великолепный объект», — заявлял чиновник.

Вилла была построена в 1905 году предпринимателем и владельцем крупной деревообрабатывающей фабрики Антоном Вильгельмом Порром. Здание находится в старом парке на берегу Калининградского залива, оно признано объектом культурного наследия регионального значения. В строении насчитывается 13 комнат. По данным портала Prussia39.ru , в 1952-2011 годах оно использовалось Министерством обороны как отделение военного госпиталя, а впоследствии пустовало и разрушалось.

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В «Корпорации развития Калининградской области» утром 18 июля «Новому Калининграду» сообщили, что до заключения сделки не было известно о каких-либо ограничениях, наложенных на земельный участок, на котором находится вилла Порр.

«Во исполнение Закона Калининградской области от 27.02.2023 № 191 „Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Калининградской области на 2023 — 2025 годы“ имущественный комплекс неэксплуатируемого объекта культурного наследия „Вилла Порр“ в 2023 году внесен в уставный капитал АО „Корпорация развития Калининградской области“ с целью привлечения инвесторов к сохранению и приспособлению памятников истории и культуры для современного использования, — пояснили в корпорации. — После выявления в отношении занятого объектом участка ограничений на передачу дочерней структуре Правительства, весь имущественный комплекс поступил в государственную собственность области, где он и находится в настоящее время».