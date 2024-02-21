В холдинге GS Group отказались раскрыть планы на виллу «Порр» в Приморске

В холдинге GS Group, структура которого приобрела историческую виллу «Порр» и участок под ней в Приморске, отказались сообщать о планах по использованию объекта. В компании заявили «Новому Калининграду» в среду, 21 февраля, что информацию пока решили не обнародовать.



«Было принято решение, что мы опубликуем релиз на эту тему, когда придет время», — пояснила руководитель направления по работе со СМИ GS Group Анастасия Белоглазова. В Корпорации развития Калининградской области на просьбу «Нового Калининграда» раскрыть планы инвестора на виллу предложили направить официальный запрос.

Виллу «Порр» и земельный участок под ней в феврале 2024 года приобрела за 30,9 млн рублей компания «Консалт-Технология», которая является структурой GS Group — холдинга, специализирующегося на разработке и производстве потребительской электроники. При этом кадастровая стоимость недвижимости составляет 44,4 млн рублей. Аукцион проводила Корпорация развития Калининградской области, в собственности которой находился исторической объект.

Глава администрации Балтийского округа Сергей Мельников ранее сообщал, что историческое здание планируют восстановить к 2027 году. «Это рекреационная зона, хороший объект, и это будет такая точка притяжения. Все там будет великолепно. Я думаю, три-четыре года, горизонт 2027 года, и мы увидим там великолепный объект», — заявлял чиновник.

Вилла была построена в 1905 году предпринимателем и владельцем крупной деревообрабатывающей фабрики Антоном Вильгельмом Порром. Здание находится в старом парке на берегу Калининградского залива, оно признано объектом культурного наследия регионального значения. В строении насчитывается 13 комнат. По данным портала Prussia39.ru, в 1952-2011 годах оно использовалось Министерством обороны как отделение военного госпиталя, а впоследствии пустовало и разрушалось.