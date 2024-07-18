В Балтийске запланировано пять репетиций парада ко Дню ВМФ

В Балтийске запланировано проведение пяти репетиций военно-морского парада ко Дню ВМФ. Первая прошла 16 июля. Информация размещена в паблике газеты «Вестник Балтийска».



Генеральная репетиция должна пройти 25 июля. Она начнётся в 9:30 и продлится около четырёх часов. Также репетиции запланированы на 18, 22 и 24 июля. Резервный день — 26 июля. Сам праздник пройдёт двумя днями позже.

Паром из Балтийска на косу в эти дни будет ходить с задержками: рейсы в 10:00 и в 12:00 будут отменены, сообщает оператор паромной переправы.

По изменённому расписанию 28 июля будут курсировать пригородные поезда сообщением Калининград — Балтийск.