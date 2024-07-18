Суд признал эвтаназию бездомных животных возможной в исключительных случаях

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Конституционный суд России признал умерщвление животных исключительной мерой, возможной только в случае их опасности для человека. К такому выводу пришёл суд во время рассмотрения одного иска от группы зоозащитников, сообщает РИА «Новости».

Бурятский верховный суд рассматривал иск группы зоозащитников и благотворительного фонда помощи животным, которые просили признать недействующими положения регионального закона. Истцы посчитали неправомерной норму, которая позволяла умерщвлять животных на 31-й день с момента отлова, если их не забрали новые хозяева. Верховный суд приостановил судебный процесс и направил запрос в Конституционный суд РФ «в связи с обнаружившейся неопределенностью в вопросе соответствия подлежащих применению в этом деле норм федерального закона Конституции».

По мнению заявителя, оспариваемые нормы предоставляют регионам неоспоримые полномочия, касающиеся жизни здоровых бездомных животных, которые могут противоречить принципам гуманного обращения с ними. «Умерщвление животных без владельцев — исключительная мера, оправданная, лишь когда прочие мероприятия в конкретных условиях не могут обеспечить надлежащий уровень защиты человека, его прав и свобод, общественную безопасность», — говорится в материалах суда. Помимо этого, суд подчеркнул, что загруженность приютов и оптимизация бюджетных расходов не могут стать основанием для реализации таких мер.

В 2023 году президент подписал закон, содержащий поправки в КоАП, которые вводят штрафы за выброшенных животных. Законом устанавливаются штрафы в размере до 200 тысяч рублей за нарушения норм обращения с животными, повлекшие вред жизни или здоровью граждан.

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