Жительницу Калининграда оштрафовали на 21000 за оскорбление пожилой соседки

Суд по материалам прокуратуры оштрафовал жительницу Калининграда за оскорбление 80-летней соседки. Причиной конфликта стали личные неприязненные отношения, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Калининградской области.

Прокуратура провела проверку и установила, что оскорбительные слова в адрес пожилой соседки унижали её честь и достоинство. В отношении оскорбившей женщины возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 21000 рублей.

Ранее сообщалось, что первый кассационный суд общей юрисдикции в ходе рассмотрения одного из дел пришёл к выводу, что жильцам нельзя оскорблять друг друга в групповых чатах домов. Для иска будет достаточно факта, что в чате прозвучали оскорбительные слова, в том числе и в нецензурной форме. За необоснованные обвинения и грубые слова потерпевшие от нападок могут взыскать крупную сумму с оскорбителей.