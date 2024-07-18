Минсельхоз: в Калининграде воняет из-за органических удобрений на полях

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Неприятный запах в Калининграде наблюдается из-за того, что поля региона удобряют органическими удобрениями перед посевом озимого рапса. Как сообщает пресс-служба правительства области со ссылкой на министерство сельского хозяйства региона, это обязательный приём, позволяющий поддержать плодородие почв.

«Сейчас на полях области началась подготовка к севу озимого рапса, который стартует через две недели. И важным технологическим приемом, который повторяется ежегодно, является внесение органических удобрений и их заделка в почву, — сообщает минсельхоз. — Удобрения вносятся в полутвердом состоянии и в течении трех-четырех дней запах органики исчезнет».

В министерстве также признали, что «запах приносит определенный дискомфорт». «Но для сельского хозяйства, для почв нашего региона — это обязательный агротехнологический прием, позволяющий поддерживать их плодородие», — заключили власти.

Ранее жители областного центра пожаловались на неприятный запах в Калининграде. Жалобы поступали из разных районов города.



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