В Советске демонтировали старинную кованую ограду перед памятником архитектуры (фото)

В Советске демонтировали старинную кованую ограду перед памятником архитектуры (фото)
Фото предоставлено очевидцем
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В Советске рядом с историческим зданием, в котором находится лицей № 10 (ул. Бурова, дом № 4), демонтировали историческую кованую ограду. Снос ограды возмутил местных жителей, так как здание, в котором находится лицей, с марта 2011 года является выявленным объектом культурного наследия. Оно было построено в начале прошлого века, и до войны там, согласно исторической справке портала Prussia39, размещалось учреждение для глухонемых.

Фото предоставлены очевидцами

«Разрешения на проведение работ мы не выдавали, — прокомментировал демонтаж руководитель региональной Службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов. — Есть только задание. Здание — выявленный объект, у таких предметы охраны до включения в реестр не устанавливаются. Кто и куда дел эту ограду, не знаем. Направили обращение в администрацию города, пусть объяснятся».

В администрации муниципалитета «Новому Калининграду» оперативный комментарий предоставить не смогли, однако на портале Госзакупок есть информация о контракте по капитальному ремонту ограждения и входных групп на территории лицея.

Изначально власти планировали потратить на снос старой и строительство новой ограды 6,68 млн рублей, однако выигравшая конкурс компания «Александрия» согласилась выполнить эти работы за 5,24 млн рублей.

Слайд с портала Госзакупок

Новая ограда, судя по опубликованной на Госзакупках проектной документации, будет сильно отличаться от исторической и к неоготическому стилю здания привязки не имеет.

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