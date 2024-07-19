В Советске демонтировали старинную кованую ограду перед памятником архитектуры (фото)

В Советске рядом с историческим зданием, в котором находится лицей № 10 (ул. Бурова, дом № 4), демонтировали историческую кованую ограду. Снос ограды возмутил местных жителей, так как здание, в котором находится лицей, с марта 2011 года является выявленным объектом культурного наследия. Оно было построено в начале прошлого века, и до войны там, согласно исторической справке портала Prussia39, размещалось учреждение для глухонемых.
«Разрешения на проведение работ мы не выдавали, — прокомментировал демонтаж руководитель региональной Службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов. — Есть только задание. Здание — выявленный объект, у таких предметы охраны до включения в реестр не устанавливаются. Кто и куда дел эту ограду, не знаем. Направили обращение в администрацию города, пусть объяснятся».
В администрации муниципалитета «Новому Калининграду» оперативный комментарий предоставить не смогли, однако на портале Госзакупок есть информация о контракте по капитальному ремонту ограждения и входных групп на территории лицея.
Изначально власти планировали потратить на снос старой и строительство новой ограды 6,68 млн рублей, однако выигравшая конкурс компания «Александрия» согласилась выполнить эти работы за 5,24 млн рублей.
Новая ограда, судя по опубликованной на Госзакупках проектной документации, будет сильно отличаться от исторической и к неоготическому стилю здания привязки не имеет.