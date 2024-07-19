В Калининграде собираются отремонтировать памятник советско-польской дружбе (фото)

В Калининграде собираются отремонтировать памятник советско-польской дружбе (фото)
Фото: Prussia39
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В Калининграде решили отремонтировать памятник советско-польской дружбе, расположенный на проспекте Калинина, а также провести работы на каскадах Замкового пруда (сегодня — Нижнее озеро). Согласно публикации на портале Госзакупок, на работы планируют потратить 436 634 рублей. Однако кто выиграл конкурс (на него была подана всего одна заявка), пока неизвестно, так как на портале отсутствует доступ к протоколу подведения итогов определения поставщика.

В пресс-службе мэрии уточнили, что на обоих памятниках истории и культуры будет проводиться косметический ремонт. В частности, горожанам не стоит ожидать восстановления советского и польского гербов на памятнике советско-польской дружбе.

Как сообщает портал Prussia39, эта скульптурная композиция представляет собой два развевающихся флага. Первоначально польский флаг (расположен справа) был украшен польским гербом — одноглавым орлом, а флаг СССР (слева) — серпом и молотом. Скульптурную композицию дополняла табличка, соединяющая флаги, с надписью на русском и польском языках: «Навсегда вместе». В 1990-е годы гербы и табличка были утрачены.

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