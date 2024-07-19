Хирурги областной больницы выполнили уникальную для региона операцию

Калининградские хирурги из областной больницы провели уникальную для региона операцию. Специалисты успешно удалили большую сложную липому — доброкачественное жировое образование внутренней поверхности правого бедра. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Пациентка жаловалась на трудности при ходьбе, неудобство сидеть, ходить, носить одежду, поскольку объем ее правого бедра был больше левого на 18 сантиметров из-за липомы. В процессе исследования врачи выявили, что такое новообразование не просто расположено на бедре, а исходит из малого таза.

«Случай довольно редкий, и наши врачи с ним также ранее не сталкивались, — заведующий отделением хирургии № 2 областной больницы Алексей Евтихов. — Поэтому было принято решение оперировать пациентку одновременно смешанной бригадой хирургов и травматологов с двусторонним доступом».

Сначала заведующий отделением травматологии и ортопедии Олег Александров удалил большую часть липомы на бедре. Затем Алексей Евтихов совместно со своим коллегой из отделения хирургии № 2 Олегом Азаренковым с помощью лапараскопического доступа удалил липому малого таза. С учетом большого дефекта в так называемой запирательной мембране врачи установили сетчатый имплант для профилактики образования грыжи.

Из-за сложностей, с которыми хирурги и травматологи столкнулись во время хирургических манипуляций, операция по удалению липомы шла порядка трех часов вместо обычных 20-25 минут. Тем не менее послеоперационный период у пациентки прошел достаточно гладко, ее выписали уже на пятые сутки. В настоящее время она находится на амбулаторном наблюдении и приходит на осмотры к своему лечащему врачу.