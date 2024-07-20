Рособрнадзор: вводить пересдачу более одного предмета ЕГЭ нецелесообразно

Разрешать пересдавать более одного предмета ЕГЭ нецелесообразно, считают в Рособрнадзоре. Это может потребовать сдвиг сроков приемной кампании и начала учебного года в вузах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Норма возможности пересдать один предмет включена в Порядок проведения ГИА. Пересдавать более одного предмета на сегодняшний день полагаем нецелесообразным. Мы просто не уложимся в расписание. Это может потребовать сдвига сроков приемной кампании и, возможно, начала учебного года в вузах», — пояснили в Рособрнадзоре.