Рособрнадзор: вводить пересдачу более одного предмета ЕГЭ нецелесообразно

Разрешать пересдавать более одного предмета ЕГЭ нецелесообразно, считают в Рособрнадзоре. Это может потребовать сдвиг сроков приемной кампании и начала учебного года в вузах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Норма возможности пересдать один предмет включена в Порядок проведения ГИА. Пересдавать более одного предмета на сегодняшний день полагаем нецелесообразным. Мы просто не уложимся в расписание. Это может потребовать сдвига сроков приемной кампании и, возможно, начала учебного года в вузах», — пояснили в Рособрнадзоре.Напомним, правом пересдачи ЕГЭ 4 и 5 июля воспользовались более 105 тыс. школьников, что составило 94% от всех заявленных учеников. Около 73% пересдавших сумели улучшить свои результаты.